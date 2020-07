Intel, nu nog de chip-leverancier van Apple-computers, heeft zijn nieuwste en snelste processors voor de tweede keer uitgesteld. Of dit gevolgen heeft voor de release van nieuwe Macs is nog niet duidelijk.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Uitstel voor nieuwe Intel-chip

Dat maakte het bedrijf bekend tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. Intel is van plan om de nieuwe 7 nanometer-chips eind 2022 of begin 2023 uit te brengen. Productieproblemen gooien volgens de processorfabrikant roet in het eten. “Het productieproces heeft vertraging opgelopen vanwege een defect”, aldus het persbericht.

De prestaties van de chips zijn hierdoor momenteel ondermaats. Bob Swan, directeur van Intel, zegt in de begeleidende brief dat hij “niet tevreden” is met de kwaliteit van de huidige producten. Men is bezig met het opkrikken van de prestaties, maar heeft daarvoor meer tijd nodig. Tot nog toe zijn de Intel-chips al met twaalf maanden uitgesteld.

Eind dit jaar brengt de fabrikant wel een andere, nieuwe processor uit: Ice Lake. Deze 10 nanometer-chip zou nog voor het eind van 2020 verkrijgbaar moeten zijn. Daarbij brengt het bedrijf in “de nabije toekomst” een 10 nm-chip uit met codenaam Tiger Lake. Of deze chips in Apple-computers gebruikt gaan worden, is momenteel nog de vraag.

Zoveelste kink in de kabel

Het uitstellen van de nieuwe chips is niet de eerste tegenslag voor Intel. De maker van computeronderdelen moest de laatste jaren vaker producten uitstellen, bijvoorbeeld omdat ze niet aan de kwaliteitseisen voldeden. Ook producten die wél werden uitgebracht maakten niet altijd de verwachtingen waar, met teleurgestelde klanten als gevolg.

Bovendien zegde Apple, een grote klant van het bedrijf, het vertrouwen onlangs indirect op door over te stappen naar Silicon, haar eigen processors. De eerste Mac met Silicon-chip moet nog voor het eind van 2020 in de winkels liggen, aldus Apple-directeur Tim Cook afgelopen juni.

Het is momenteel onduidelijk hoe lang de transitie van Intel naar Silicon gaat duren. Het is dan ook goed mogelijk dat de vertragingen van Intel invloed hebben op het releaseschema van Apple. Beide bedrijven hebben vijftien jaar lang met elkaar samengewerkt en kunnen daarom niet van de een op andere dag compleet afscheid nemen van elkaars diensten. In onderstaand artikel praten we je bij over het hele proces.