Er zit een lek in de processors van Intel en sommige oude Macs hebben deze oude chip. Zijn deze Intel-Macs nog wel veilig?

Lek in Intel-processors: is je Mac wel veilig?

Apple heeft de afgelopen jaren Macs met een Intel-chip steeds meer uitgefaseerd. Huidige Macs en MacBooks gebruiken Apple’s eigen chips. Dit zijn onder andere de M1 en M2-chip.

Mac mini met Intel-chip

Misschien is het maar goed ook dat Apple overstapt naar een eigen chip, want een nieuw ontdekt lek in de processors van Intel kan voor behoorlijk veel schade zorgen. Door het lek kunnen gebruikers van een computer de gegevens van andere gebruikers op dezelfde computer buitmaken. Je moet daarbij denken aan wachtwoorden, privé-gegevens en bankzaken.

De kwetsbaarheid was vorig jaar al ergens in de zomer doorgegeven aan Intel. Maar is pas openbaar gemaakt om Intel een kans te geven om het probleem op te lossen. Intel heeft inmiddels een fix uitgebracht voor de processors door middel van een update.

Nog geen fix voor Intel-Macs

Maar is een Mac met een Intel-chip nog veilig? We kunnen in ieder geval met zekerheid zeggen dat vrijwel elke Mac van de Skylake-generatie en nieuwer met een Intel-chip op de lijst met getroffen producten staat. Als je een Intel-Mac hebt van 2016 of nieuwer (of de iMac uit 2015) dan kun je er vrijwel zeker van zijn dat de processor door de lek is getroffen.

Op dit moment is er (zover wij weten) geen fix voor de Intel-Macs door Apple uitgebracht. Dus op dit moment kun je jammer genoeg niets anders doen dan wachten op een mogelijke update van Apple. Heb je een Mac met Apple Silicon, zoals een MacBook Air met M1-chip of een MacBook Pro 2022 met M2-chip? Dan hoef je je geen zorgen te maken en ben je sowieso veilig.

