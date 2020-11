Waarom je nu (g)een Intel-Mac moet kopen: 3 argumenten voor en 3 tegen

Nu de Apple Silicon-Macs eindelijk zijn uitgebracht, lijken Intel-Macs verleden tijd. Maar Apple Silicon heeft ook nadelen en Apple verkoopt nog steeds Intel-Macs. In dit artikel zetten we de voors en tegens van Intel-Macs ten opzichte van Apple Silicon-Macs op een rij.

Aankoopadvies: nu een Intel-Mac kopen, of niet?

Apple bracht onlangs – na jarenlange samenwerking met Intel – nieuwe Macs uit met Apple Silicon: de M1-chip van het bedrijf zelf. De nieuwe MacBook Air, MacBook Pro en Mac mini zijn uitgerust met deze M1-chip. De Apple Silicon-Macs zijn sneller dan ooit. Toch zitten er ook nadelen aan, waardoor je misschien toch liever voor een Intel-Mac gaat.

Waarom je nu wel een Intel-Mac moet kopen

Er zijn genoeg redenen waarom je nu toch beter voor een Mac met een chip van Intel kunt gaan dan een Mac met Apple Silicon. We zetten ze op een rijtje.

1. Eerste generatie Apple-producten brengen risico’s met zich mee

Een belangrijke reden om niet halsoverkop naar de winkel te rennen om een MacBook met M1-chip te kopen, is het feit dat eerste generatie Apple-producten vaak nog kinderziektes bevatten. Het is al vaker voorgekomen dat de eerste generatie van een nieuw product problemen geeft, die vervolgens in de tweede generatie worden opgelost.

Apple heeft al ervaring met het maken van chips voor iPhones en iPads, maar dit is de allereerste chip voor de Mac. Intel maakt al jaren chips voor Macs, waardoor je er zeker van kunt zijn dat Intel-Macs goed werken. Wil je per se een Apple Silicon-Mac, dan kun je ook overwegen om nog even een jaartje te wachten.

2. Intel-Macs krijgen nog jarenlang ondersteuning

De reden om een Mac met M1-chip te kopen omdat deze lang meedraait in macOS-updates gaat niet op. Recente (Intel-)Macs worden namelijk ook nog jaren ondersteund met de nieuwste macOS-versies.

Kijk maar eens naar macOS Big Sur: zelfs een MacBook Air en MacBook Pro uit 2013 kunnen de update nog installeren. Als je nu voor een Mac met Intel-processor gaat, kun je eerst even aankijken hoe de eerste MacBooks met Apple Silicon het gaan doen.

3. Sommige apps werken niet op Apple Silicon-Macs

Omdat Apple Silicon-Macs een eigen chip van Apple hebben, zou je in theorie ook alle iOS-apps kunnen downloaden op deze Macs, ongeacht of er een aparte macOS-app voor bestaat. Onlangs werd echter bekend dat populaire apps zich terugtrekken uit de Mac App Store, waardoor je iOS-apps als Facebook, YouTube, en veel Google-apps niet kunt downloaden op je Mac.

Het kan dat sommige ontwikkelaars zich alleen tijdelijk terugtrekken uit de App Store om hun apps eerst beter werkend te krijgen, maar het is onduidelijk of en wanneer de apps in de app-winkel van Mac te vinden zijn.

Waarom je nu niet een Intel-Mac moet kopen

Natuurlijk hebben de nieuwe Macs ook voordelen ten opzichte van de Intel-Macs. Dit zijn drie redenen om juist níet meer voor een Intel-Mac te gaan, maar te kiezen voor een Mac met M1-chip.

1. Apple Silicon-Mac hebben verbeterde prestaties

Nu de Macs met eigen M1-processor uit zijn, verschijnen ook de eerste cijfers over de prestaties. Website Geekbench berekent de prestaties van cpu’s en gpu’s van verschillende apparaten. Hieruit blijkt dat de nieuwe Apple Silicon-Macs indrukwekkende prestaties leveren. De prestaties van de Macs met M1-chip zijn dan ook steevast beter dan die van Intel-Macs.

De verbeterde prestaties van de M1-processor zorgt er ook voor dat de nieuwe Macs makkelijk met zware programma’s – zoals grote games en videobewerkingsprogramma’s – overweg kunnen. Naast dat de Macs zware programma’s met gemak kunnen draaien, is de chip extra zuinig. Daardoor heeft de Apple Silicon-Mac een langere accuduur dan de Intel-Mac, zonder dat daar een grotere accu voor nodig is.

Benchmarks van de M1-chip ten opzichte van Intel Core

2. Intel-Macs zijn niet de toekomst

Hoewel Apple begin dit jaar nog gewoon Macs uitbracht die op chips van Intel draaien, ligt de toekomst van Macs bij Apple Silicon. Voorlopig draaien Intel-Macs nog mee in de updatemolen van macOS, maar uiteindelijk zal Apple alleen nog de Macs met M1-chip updaten.

Ondanks dat het nu nog niet het geval is, kunnen Apple Silicon-Macs bovendien uiteindelijk wel de meeste iOS-apps op Mac draaien. Dat brengt veel voordelen met zich mee. Zo wordt ook het onderhouden van apps dan simpeler voor ontwikkelaars.

3. M1-Macs zijn veiliger dan Intel-Macs

Op het gebied van beveiliging zet Apple een grote stap met Apple Silicon. Het bedrijf overziet nu de productie en ontwikkeling van de chip van begin tot eind. Daardoor neemt ook de kans op beveiligingslekken af.

Omdat de M1-Macs nog maar net uit zijn, is het natuurlijk nog even afwachten of dat ook in de praktijk blijkt. Toch is de kans groot dat er minder beveiligingsproblemen optreden bij Macs met Apples eigen chip, omdat deze helemaal op maat gemaakt zijn voor de laptops en pc van Apple.

Meer over Apple Silicon

Tijdens het Apple Silicon-event bracht Apple de nieuwe MacBook Air en MacBook Pro met Apple Silicon uit. Ook de Mac mini stapt over van Intel naar Apple Silicon. De nieuwe M1-chip is gemaakt met de nieuwste macOS-versie, macOS Big Sur in het achterhoofd. Meer weten? Wij geven antwoord op de meest gestelde vragen over Apple Silicon.