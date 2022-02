‘Instap-MacBook Pro met M2 komt dit jaar (maar krijgt geen ProMotion)’

Er komt dit jaar een instap-MacBook Pro met een M2-chip. Wat deze MacBook Pro verder voor je in petto heeft, vertelt iPhoned je!

Instap-MacBook Pro met M2

In zijn meest recente nieuwsbrief geeft Apple-analist Mark Gurman een paar details over de nieuwe MacBook Pro met een M2-chip. Omdat het hier om een instap-MacBook Pro met M2 gaat, worden er wel een aantal concessies gedaan.

Zo zal deze Mac geen miniLED-scherm met ProMotion krijgen, maar een standaard LCD. Verder verwacht Gurman dat Apple ook wat gaat beknibbelen op de hoeveelheid opslag. Daarnaast is de verwachting dat ook bij deze Mac de Touch Bar niet meer terugkeert.

De verwachting is overigens dat niet alleen deze instap-MacBook Pro een M2-chip krijgt, maar dat er dt jaar ook een 24-inch iMac, een instap-Mac Mini en een MacBook Air met M2 gaat komen.

Release tijdens Apple-event (maar welke?)

Wanneer de instap-MacBook Pro met M2 gaat verschijnen is nog niet zeker. Volgens recente geruchten komt er in maart een event waarin onder andere de nieuwe iPhone SE 2022 en een nieuwe iPad Air gepresenteerd gaat worden.

Bloomberg denkt dat Apple tijdens dit event ook een nieuwe Mac zal onthullen. Het is nog niet duidelijk welke precies. Het kan gaan om de iMac Pro 2022, maar ook om een snellere Mac mini, een nieuwe MacBook Air of misschien de instap-MacBook Pro met M2.

Wanneer de nieuwe MacBook Pro met M2-chip gaat uitkomen blijft dus nog even koffiedik kijken. In oktober onthult Apple doorgaans zijn nieuwe Macs, dus we verwachten dat de lancering ook rond deze periode kan zijn.

Dit is wat je moet weten over de M2-chip

De M2-chip is de opvolger van de razendsnelle M1-chip. Apple heeft op deze chip alle computeronderdelen gesoldeerd. Zo zitten onder andere de grafische processor en Neural Engine ook vast op de chip. Dat wordt ook wel ‘System on a Chip’ of SoC genoemd. Zo’n SoC vind je bijvoorbeeld ook in de iPhone 13-serie: de A15-processor.

Door deze SoC zijn de snelheid en grafische prestaties van bijvoorbeeld Macs met een M1-chip er enorm vooruit gegaan ten opzichte van die met een Intel-chip. De chip maakt de Macs dus een stuk krachtiger, waardoor zware taken en programma’s veel vloeiender werken.

Apple kondigde in november 2020 de eerste M1 aan. In 2021 werd de M1-familie uitgebreid met de M1 Pro en M1 Max van de nieuwe MacBook Pro.

Daar komt binnenkort dus een nieuwe chip bij. Volgens Gurman is de M2-chip sneller dan de huidige M1-chip, maar is de snelheidswinst wel ‘marginaal’. De geavanceerdere chips ‘M2 Pro’ en ‘M2 Max’ volgen naar verwachting in de eerste helft van 2023

