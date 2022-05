Instagram stopt met iconische vierkante foto’s – gebruikers zijn boos

Instagram is sinds de overname van Facebook enorm veel veranderingen aan het doorvoeren. Nu lijkt het sociale media platform echter véél te ver te gaan: de vierkante foto’s van Instagram lijken plaats te gaan maken voor verticale langere foto’s. Lees in dit artikel meer.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vierkante foto’s Instagram veranderde social media

Instagram lijkt te worden ingehaald door apps als TikTok en moét veranderen. Eerder was het platform al bezig met een schermvullend ontwerp. Het moederbedrijf Meta meldt nu dat grote veranderingen in de app doorgevoerd gaan worden. De laatste update schrapt een van de meest iconische eigenschappen van Instagram: de vierkante foto’s.

De chef van Instagram, Adam Mosseri, legde in een filmpje op Twitter uit dat er veel gaat veranderen op het populaire sociale media platform van Meta. Foto’s zijn niet langer vierkant, maar schermvullend. Ze gaan dus net als alle filmpjes en foto’s in Reels en Stories (en YouTube Shorts en TikTok) een 9:16 ratio krijgen. Het lijkt er dus steeds meer op dat verticale content het internet aan het overnemen is.

screenshots van Metro

Verticale foto’s nemen sociale media over

Gelukkig zit dit nieuwe formaat nog in de testfase en is het nog maar voor een deel van de gebruikers zichtbaar. Echter, degene die deze interface moeten testen, zijn allesbehalve positief.

Ergens is het best logisch, de letterlijke kanteling van content. We houden onze iPhone’s sowieso altijd verticaal vast en het kost vaak al veel moeite om de telefoon 90 graden te draaien voor een video. Waarom veranderen de video’s dan niet? Een duidelijk voordeel dus.

Nadeel aan verwijderen vierkante foto’s

Een nadeel is dat er over het algemeen minder op beeld past. Stel je voor je kijkt een voetbalwedstrijd. Je hebt dan een veel beter zicht op de wedstrijd als je horizontaal filmt. Ons leven speelt zich enigszins meer horizontaal af in plaats van verticaal. Zo gaat bijvoorbeeld onder meer het verkeer horizontaal. Het is dus niet heel onlogisch dat we gewend zijn om links en rechts te kijken, in plaats van naar boven en naar onder.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het Verticaal Video Syndroom (VVS) heeft al langer veel online tegenspraak. Als mensen verticaal filmen of fotograferen en het vervolgens posten op een site die het horizontaal publiceert, zie je het filmpje bijna niet. De gebruikers zien dan aan beide zijden dikke zwarte balken. Men heeft hier online al veel haat tegen uitgesproken.

Deze gedachtegang heeft afgelopen decennia onder de zwaargebruikers van het internet overheerst. Vandaar dat er ook veel weerstand is tegen deze mogelijke verwijdering van de vierkante foto’s van Instagram.