Instagram werkt aan ‘Take a Break’-functie om verslaving tegen te gaan

Verslaving aan social media is een groot probleem. Instagram hoopt er een stokje voor te steken met een nieuwe ‘Take a Break’-functie.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Uren scrollen door je feed? Tijd voor een pauze

Adam Mosseri, de CEO van Instagram, kondigde via een online-video een nieuwe functie aan die socialmediaverslaving tegen moet gaan. De functie heet ‘Take a Break’ en wordt momenteel getest voor iOS. Take a Break gaat Instagram-gebruikers aanmoedigen om na een bepaalde tijd even een pauze in te lassen. Instagram vindt dit naar eigen zeggen erg belangrijk, omdat veel gebruikers soms toch wel érg lang door hun feed scrollen.

In de video legt Mosseri uit dat de functie een “opt-in-besturingselement is, waarmee gebruikers pauzeherinneringen in de app kunnen ontvangen na een door hen gekozen tijdsduur.” Volgens Mosseri heeft Instagram nauw samengewerkt met externe experts, om Take a Break zo functioneel mogelijk vorm te geven.

Testing “Take a Break” 🧑‍🔬



We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.



I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌🏼 pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) November 10, 2021

Haal een paar keer diep adem

De nieuwe Instagram-functie komt in de vorm van een pop-up. Deze vraagt je om – de naam zegt het al – een korte break te nemen. De functie geeft hierbij een aantal suggesties om je pauze mee te vullen. Zo kun je een paar keer diep adem halen, je gedachten opschrijven, naar je favoriete liedje luisteren of iets van je to-do-lijst afstrepen. Of je doet gewoon lekker waar je zelf zin in hebt, natuurlijk.

Instagram hoopt de functie in december beschikbaar te maken voor het grote publiek. Tot die tijd bevindt de ‘Take a Break’-functie zich in de testfase. Zou jij de functie gebruiken? Of vind je het onzin en wil je gewoon zelf bepalen hoe lang je gebruik maakt van de app? Laat het ons vooral even weten in de reacties.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Dat kan via de website en onze gratis iPhoned-app. Ook kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Meer over Instagram: