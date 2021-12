Instagram Playback: bekijk je favoriete stories van 2021 in een overzicht

Instagram Playback is een nieuwe functie waarmee je een compilatie van je leukste stories (ook wel Insta stories of Instagram verhalen) van 2021 deelt. Hoe je dat doet, vertellen we je hier.

Instagram Playback: deel je beste stories van 2021

Tegen het einde van het jaar worden er altijd leuke overzichten gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan Spotify Wrapped of Apple Music Replay, die een lijst met je favoriete muziek van afgelopen jaar maakten.

Instagram doet nu ook mee met het maken van een jaaroverzicht. De functie heet Instagram Playback en wordt langzaam uitgerold naar alle gebruikers. Instagram kiest zelf 10 Stories (ook wel Verhalen genoemd) en laat die in een overzicht zien. Je kunt de de lijst met geselecteerde Stories nog wel bewerken. Dus het is mogelijk om een van je minder interessante Stories te verwijderen en een andere toe te voegen.

Wanneer is Instagram Playback beschikbaar?

Je krijgt vanzelf het bericht in je Instagram feed om een Instagram Playback te maken. Zie je de optie nog niet in je feed? Dan moet je nog even geduld hebben en het later nog een keer proberen. Let op! Instagram Playback is slechts een aantal weken beschikbaar.

Top 9 foto’s van 2021 op Instagram

Instagram had tot nu toe nog geen officiële optie om een soort jaaroverzicht te maken. Wat je wel vaak tegen het einde van het jaar zag, was het delen van je ‘top 9’ Instagram-posts. Hiervoor moet je dan een losse app gebruiken om zo’n foto-overzicht te maken.

Vind je de Instagram Playback-functie naar niks? En maak je liever een overzicht van je negen beste foto’s? Pak dan de app ‘Top Nine’ erbij. Je selecteert dan zelf je favoriete foto’s van 2021 en die ‘plak’ je in een overzicht. Dan heb je toch nog een leuk jaaroverzicht van je beste Instagram-foto’s!

Top Nine for Instagram 2021 - Beta Labs 7,4 (387 reviews) Gratis via App Store via App Store

