Instagram rolt nieuwe Notes-functie uit: heb jij hem al ontdekt?

Instagram rolt momenteel een nieuwe functie uit in Europa. Het gaat om Notes – een soort Instagram Stories, maar dan in de vorm van een kort tekstbericht.

Wat zijn Instagram Notes?

Instagram Notes is een functie die je ziet als je in Instagram naar je chatberichten navigeert. Is de functie al aanwezig op jouw iPhone, dan zie je bovenaan een horizontale rij met profielfoto’s van mensen die je volgt, met daarboven een kort bericht.

Dit tekstje is een Instagram Note. Het zijn berichten die bestaan uit maximaal 60 tekens en emoji’s mogen ook. Net als bij je Instagram Stories verdwijnen de tekstberichten binnen 24 uur. De functie kwam in december al uit in andere delen van de wereld.

Van het vragen om aanbevelingen tot het delen van je plannen voor vandaag: Notes zijn een laagdrempelige manier om met je volgers in contact te komen. Gebruikers kunnen op je Instagram Note tikken en erop reageren; dit bericht verschijnt dan als DM in je inbox.

Hoe maak je een Instagram Note?

Instagram rolt de Notes-functie momenteel in Europa uit: het kan zijn dat je de functie nog niet ziet. Mocht je toegang hebben tot de functie, dan is dit hoe je een Instagram Note toevoegt:

Open de Instagram-app; Ga naar je chatberichten, via het icoon in de rechterbovenhoek; Tik op ‘Laat weten wat je bezighoudt’; Schrijf je tekstbericht en geef aan met wie je hem wilt delen; Tik op ‘Delen’ om het bericht te publiceren.

Je notitie is 24 uur zichtbaar, bovenaan de lijst met chats. Daarna wordt hij automatisch verwijderd. Het is niet mogelijk om een notitie te bewerken, maar je kunt hem wel verwijderen door erop te tikken en voor ‘Notitie verwijderen’ te kiezen.

Instagram Notes wordt via de server geactiveerd: dit betekent dat het niet nodig hoeft te zijn om Instagram te updaten om de functie te zien. Tenzij je Instagram al lang niet hebt geüpdatet. Om te controleren of je de nieuwste versie hebt, open je de App Store en navigeer je via de zoekbalk naar ‘Instagram’. Staat er naast het logo ‘Bijwerken’, dan staat er een update klaar. Tik erop om de nieuwste Instagram-versie te installeren.

