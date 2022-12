Instagram introduceert nieuw Twitter-alternatief: Notes

Instagram introduceert een nieuw Twitter-alternatief genaamd Notes. Wat kan je met de nieuwe functie en betekent dit het einde van Twitter?

Nieuwe functie op Instagram: Notes

Instagram heeft een nieuwe functie gelanceerd, waarmee het er sterk op lijkt dat het platform de strijd aangaat met Twitter. Met de nieuwe functie Notes kunnen gebruikers een bericht met enkel tekst plaatsen op Instagram. Dit moeten korte tekstberichten zijn, het bericht mag namelijk uit slechts 60 karakters bestaan.

In Notes mogen geen foto’s of video’s toegevoegd worden, alleen tekstuele berichten met emoji zijn toegestaan. Met de nieuwe functie hoopt Instagram dat gebruikers korte gedachtes of vragen delen, om meer interactie tussen gebruikers te creëren.

Zo werkt de nieuwe functie Notes op Instagram

Om een tekstbericht via Notes te delen ga je naar de lijst met al je privégesprekken. Hier krijg je dan bovenin de mogelijkheid om een soort ‘verhaal’ te delen, maar nu in de vorm van een tekstbericht. Om er zelf een toe te voegen, tik je op je eigen profielfoto en typ je het bericht dat je wilt delen.

De notities van jouw volgers zijn hier ook terug te vinden. Notes is dus eigenlijk een soort lijst met ‘verhalen’ van jouw volgers, maar nu in de vorm van tekstberichten in plaats van foto’s of video’s.

Wat betekent de introductie van Notes voor Twitter?

Met de introductie van Notes wordt Instagram een directe concurrent van Twitter. Twitter biedt op dit moment de mogelijkheid om berichten te delen van maximaal 280 karakters, een stuk meer dus. Het is nog de vraag hoe Instagram de nieuwe feature gaat ontwikkelen, maar de eerste stap als Twitter-alternatief is al gezet.

Instagram lijkt de nieuwe functie op het juiste moment in te zetten, want de Twitter-chaos na alle veranderingen die Elon Musk introduceerde is nog niet opgelost. Hierdoor zochten veel Twitter-gebruikers een alternatief, waarbij Mastodon vaak nog als te ingewikkeld werd ervaren. De nieuwe simpele functie van Instagram springt hier mogelijk goed op in.

Andere nieuwe functie: groepsprofielen

De introductie van Notes gaat gepaard met de lancering van een andere nieuwe functie: het aanmaken van groepsprofielen. Nu deelden veel mensen al een account, door op meerdere apparaten in te loggen op hetzelfde profiel. Nu wordt het dus mogelijk om een gezamenlijk profiel aan te maken. Individuele gebruikers kunnen op dit profiel foto’s en berichten delen, die enkel leden van de groep zien.

Binnen de groep wordt onderscheid gemaakt tussen groepsleden en groepsbeheerders. Groepsbeheerders hebben de mogelijkheid om content te posten, groepsleden zien enkel wat er gedeeld wordt. Op deze manier is het dus veel makkelijker om een gezamenlijk profiel te beheren!

