Instagram lanceert abonnement – zo duur is Meta Verified

Instagram heeft een nieuw abonnement gelanceerd, waarmee je tegen betaling een blauw vinkje achter je gebruikersnaam krijgt. Zo duur is Meta Verified op Instagram.

Instagram introduceert Meta Verified

Heb jij altijd al het blauwe vinkje achter je gebruikersnaam willen hebben op Instagram? Dan is er goed nieuws, want het is sinds kort mogelijk om te betalen voor verificatie op Instagram. Door het afsluiten van een abonnement, ook wel ‘Meta Verified’ genoemd, krijg je een aantal voordelen. Eén van die voordelen is het blauwe verificatielogo, zoals we eerder al zagen bij Twitter.

Met het abonnement wil het bedrijf de authenticatie van gebruikers op Instagram verbeteren. Op dit moment zijn er ontzettend veel nepaccounts actief op Instagram, dat je vast al eens is opgevallen in de reacties onder een bericht. In de toekomst moet er daarom beter onderscheid gemaakt kunnen worden tussen deze nepaccounts en echte accounts. Voor bedrijven is het (nog) niet mogelijk om Meta Verified af te sluiten.

Zo duur is het abonnement op Instagram

Het abonnement op Instagram is behoorlijk prijzig, want je betaalt per maand maar liefst 16,99 euro voor Meta Verified. Nadat je hebt betaald voor het abonnement bevestigt Instagram binnen 48 uur je identiteit. Om jezelf te identificeren moet je een geldig identiteitsbewijs uploaden. De voor- en achternaam van je profiel moeten dan overeenkomen, net als de persoon op de profielfoto.

Met Meta Verified krijg je naast het verificatielogo nog een aantal andere voordelen. Zo krijg je extra accountbeveiliging en meer stickers. Ook krijg je toegang tot rechtstreekse accountondersteuning, waarmee je hulp krijgt van een medewerker als je problemen hebt met je account. Het abonnement op Instagram geeft je dus wel een paar nieuwe opties, maar het is nog maar de vraag hoe vaak je die functies gebruikt.

Zo sluit je het abonnement af

Wil je Meta Verified toevoegen aan je account op Instagram? Het abonnement is inmiddels in een groot aantal landen uitgebracht, waaronder Nederland. Om het abonnement op Instagram af te sluiten, open je de app en ga je naar je eigen pagina. Tik rechtsboven op de drie horizontale streepjes en kies voor ‘Meta Verified’. Je sluit het abonnement vervolgens af door op ‘Abonneren’ te tikken.

Meta Verified is overigens niet alleen beschikbaar op Instagram, maar ook op Facebook. Op Facebook krijg je dezelfde voordelen bij het abonnement als op Instagram. Het abonnement voor Facebook wordt op dit moment wereldwijd uitgerold en is nog niet beschikbaar in Nederland. Het is de verwachting dat Meta Verified binnenkort ook hier naar Facebook komt.

