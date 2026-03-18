Let op: privéchats in Instagram zijn vanaf mei 2026 niet meer goed beveiligd

Meta stopt met ingang van 8 mei 2026 met het versleutelen van privéberichten tussen gebruikers van Instagram. Dit is er aan de hand.

Privéchats in Instagram straks niet meer goed beveiligd

Meta heeft deze maand stilletjes de supportpagina voor Instagram aangepast. Daar staat nu dat end-to-end-versleuteling vanaf 8 mei 2026 niet langer beschikbaar is voor directe berichten tussen gebruikers op Instagram. Dit betekent dat Meta de inhoud van berichten tussen alle gebruikers voortaan kan inzien – iets wat tot nu toe alleen mogelijk was voor gebruikers die geen versleuteling hadden ingeschakeld.

Een woordvoerder van Meta zegt dat het besluit om de versleuteling van berichten in Instagram per 8 mei af te schaffen, komt doordat zo weinig mensen het daadwerkelijk gebruikten. Wie toch berichten met end-to-end-versleuteling wil blijven versturen, kan dat volgens de woordvoerder nog altijd gewoon doen via WhatsApp.

End-to-end-versleuteling

Meta CEO Mark Zuckerberg kondigde in 2019 plannen aan om end-to-end-versleuteling in te voeren op alle platforms van Meta. De implementatie ervan begon echter pas in 2023. Het bedrijf kreeg vervolgens kritiek van organisaties voor kinderveiligheid en wetshandhavingsinstanties (waaronder de FBI, Interpol, het Britse National Crime Agency en de Australische federale politie). Die stelden dat dit de mogelijkheden om kinderen online te beschermen zou verzwakken.

Wanneer end-to-end-versleuteling wordt toegepast zonder passende veiligheidsmaatregelen, kan dit veiligheidsrisico’s vergroten. Het kan ook het opsporen van misstanden zoals seksuele uitbuiting van kinderen, terrorisme en gewelddadig extremisme bemoeilijken. De keuze om end-to-end-versleuteling in te voeren is een zakelijke beslissing van de platforms, maar het neemt de verantwoordelijkheid om schade te voorkomen niet weg.

Het besluit van Meta om in mei end-to-end-versleuteling van Instagram te verwijderen, heeft waarschijnlijk niet zozeer te maken met het tegemoetkomen aan de eisen van de instanties. Het heeft eerder te maken met het besluit om de berichtenfuncties van WhatsApp, Facebook en Instagram niet naar één enkel platform te verplaatsen. Geld speelt waarschijnlijk ook een rol, aangezien Meta de inhoud van berichten voortaan kan gebruiken om gerichte advertenties te plaatsen en chatbots te trainen.

