Meta wil niet dat je deze toffe Instagram-functie kent – zo werkt die!

Er is een Instagram-functie die Meta wel heeft toegevoegd, maar tot nu toe voor gebruikers heeft verstopt – we laten zien hoe je die gebruikt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meta wil niet dat je deze Instagram-functie kent

Met enige regelmaat verschijnt er weer een nieuwe Instagram-functie. Over het algemeen gebeurt dat niet stilletjes, maar er is een functie die Meta nogal heeft weggestopt. Deze functie is extra interessant nu Meta een rechtszaak van Bits of Freedom heeft verloren. Dat ging erom dat Bits of Freedom vindt dat gebruikers gemakkelijker moeten kunnen kiezen voor een chronologische tijdlijn op Instagram en Facebook.

In een ver verleden waren de tijdlijnen van Instagram en Facebook allemaal chronologisch. Je zag berichten van degenen die je volgt, verschijnen in de volgorde dat ze werden gepost. De huidige tijdlijn van Instagram heet ‘Voor jou’ en is geenszins chronologisch. Meta zegt zelf dat in deze tijdlijn de interessantste berichten bovenaan staan, maar het is gewoon een volgorde die is gebaseerd op je klikgedrag (of tikgedrag). Het bedrijf moet dit nu van de rechter binnen twee weken aanpassen voor Nederlandse gebruikers.

Zo gebruik je de functie

Er is op dit moment al een Instagram-functie die ervoor zorgt dat je tijdlijn op chronologisch wordt gezet. En die is gemakkelijker te gebruiken dan je denkt. Het werkt als volgt:

Open de app Instagram;

Tik linksboven op ‘Voor jou’;

Tik op ‘Volgend’.

Je ziet nu direct dat je tijdlijn verandert. Berichten worden als vanouds weer in chronologische volgorde weergegeven.

De rechter vindt deze optie echter niet voldoende. Je keuze voor ‘Volgend’ blijft namelijk niet staan, wat betekent dat je de Instagram-functie elke keer weer moet aanzetten wanneer je de app opnieuw opent.

Ook in Facebook

In Facebook hanteert Meta een vergelijkbare tijdlijn als in Instagram. Alleen zit de optie om dit te veranderen nog veel verder weggestopt. Te ver om in de praktijk daadwerkelijk te gebruiken. Gelukkig heeft de rechter bepaalt dat Meta zowel de tijdlijn in Facebook als in Instagram moet aanpassen, en wel binnen twee weken.

Meta zegt het niet eens te zijn met de beslissing en gaat in hoger beroep. Dat duurt doorgaans langer dan twee weken, dus we verwachten binnenkort nieuwe updates voor Facebook en Instagram. Wil je niets missen van de verdere ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!