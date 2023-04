Handig: Instagram voegt ‘meestgevraagde functie ooit’ toe

Goed nieuws voor gebruikers van Instagram: volgens Mark Zuckerberg wordt de meestgevraagde functie ooit toegevoegd aan het platform. Wij vertellen je welke dat is.

Nieuwe functie op Instagram

Er is weer een update beschikbaar voor Instagram. De update bevat weer bugfixes en prestatieverbeteringen, net als iedere andere update van Instagram. Saai. Maar daarnaast komt er met deze update een erg interessante functie naar Instagram, door Mark Zuckerberg himself zelfs de ‘meestgevraagde functie ooit’ genoemd.

Vanaf de nieuwe update is het namelijk eindelijk mogelijk om meerdere links te plaatsen in de bio van je Instagram-account. Vóór de update was dit niet mogelijk, je kon dan slechts één link plaatsen in de beschrijving van je account. Vaak ging deze dan naar de externe dienst Linktree. Na de update gaat dit dus net iets anders in zijn werk. Wij leggen je uit hoe je bio er na de update uit gaat zien.

Meer linkjes toevoegen aan je bio

De bio is de beschrijvende tekst die je aan jouw Instagram-account toe kan voegen. Vaak wordt in een bio met een link verwezen naar een website. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld een nieuwssite die verwijst naar een nieuwsartikel of een influencer die verwijst naar zijn of haar sponsor. Het was altijd zo dat je maar naar één website kon verwijzen in je bio, dat leidde tot frustratie bij veel Instagram-gebruikers.

Na de nieuwe update is het dus voor iedereen mogelijk om naar maar liefst vijf verschillende websites te verwijzen in de beschrijving van je profiel. Van deze websites is enkel de eerste zichtbaar, de andere sites worden verborgen onder ‘overige links’. Hierdoor is het wel nog van belang dat je kiest welke link je bovenaan zet. Maar je hebt in ieder geval iets meer vrijheid in het delen van linkjes in je bio op Instagram.

Meer nieuwe functies op Instagram

Het toevoegen van meerdere links in je bio op Instagram is slechts één van de nieuwe functies die het bedrijf de afgelopen tijd heeft gelanceerd. Zo werd recent nog Instagram Notes gepresenteerd. Dat zijn berichten die bestaan uit maximaal 60 tekens en emoji’s. Net als bij je Instagram Stories verdwijnen de tekstberichten binnen 24 uur. Met Notes gaat het bedrijf direct de concurrentie aan met Twitter.

Daarnaast is het sinds kort mogelijk om te betalen voor verificatie op Instagram en Facebook. Door het afsluiten van een abonnement, ook wel ‘Meta Verified’ genoemd, krijg je een blauw vinkje achter je gebruikersnaam. Dat verificatielogo kennen we natuurlijk al van Twitter, dat sinds een aantal maanden een soortgelijk abonnement heeft. Ook Instagram heeft de functie nu dus geïntroduceerd.

Dit past volgens Zuckerberg in het plan om zowel Instagram als WhatsApp in de toekomst meer betaalde functies te geven. Daarvoor is bij Meta, het moederbedrijf van de diensten, zelfs een speciale afdeling voor opgericht. Ben je benieuwd wat we daar precies van kunnen verwachten? Check dan dit artikel over de plannen om meer betaalde functies te introduceren op Instagram en WhatsApp.

