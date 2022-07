Instagram-update: feed wordt rommeliger – en zo kun je het aanpassen

Zit je regelmatig op Instagram? Dan hebben we slecht nieuws voor je. Je Instagram-feed gaat straks een heel stuk rommeliger worden, maar gelukkig kun je de tijdlijn (nu nog) aanpassen. iPhoned vertelt wat je moet weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De populaire fotodienst is de laatste tijd flink op de achtergrond aan het sleutelen geweest. Vaak gaat dat niet zonder behoorlijk wat commentaar van de gebruikers. Zo klaagden veel Instagrammers al over de flinke hoeveelheid willekeurige video’s die nu opduiken in hun Instagram-feed.

Vooral voor de mensen die Instagram gebruiken om foto’s van hun vrienden en familie te bekijken is het de laatste maanden flink erger geworden. Dat komt omdat Instagram content in je tijdlijn laat zien van accounts die je niet volgt. Instagrams algoritme bepaalt dan welke foto’s en video’s voor jou interessant kunnen zijn.

Meer dan twee keer zoveel aanbevolen berichten op Instagram

Als je dat al irritant vond, dan heeft Mark Zuckerberg (de eigenaar van onder andere FaceBook en Instagram) nog vervelender nieuws voor je. Tijdens een gesprek met de investeerders zei hij dat er plannen zijn om meer dan twee keer zoveel aanbevolen content in je Instagram-feed te plaatsen. Hierdoor wordt je tijdlijn van Instagram straks nog rommeliger en zie je nog minder posts van je vrienden en accounts die je wél volgt.

Volgens Zuckerberg wordt op dit moment zo’n 15 procent van je Instagram-tijdlijn gevuld door het algoritme. Rond het einde van 2023 moet dat dus meer dan 30 procent gaan worden. Dit staat recht tegenover wat de gebruikers van de fotodienst eigenlijk willen: meer posts van vrienden zien en minder aanbevelingen gepusht krijgen.

Instagram lijkt steeds meer op TikTok

Zelfs populaire Instagrammers als Kim Kardashian vroegen Instagram al om ‘minder op TikTok te lijken’. Toch lijkt Instagram niet van plan om een andere weg in te slaan. Eigenlijk is dat niet zo verwonderlijk, want TikTok is de laatste jaren flink gegroeid en Meta (het moederbedrijf van Instagram) wil daar maar al te graag een graantje van meepikken. Tot zover zonder veel succes.

Instagram feed: tijdlijn aanpassen

Op dit moment zit je Instagram-tijdlijn al redelijk vol met posts van aanbevolen accounts en voorgestelde berichten. Er is echter (nu nog) een manier om alleen de posts van de mensen die je volgt te bekijken. Dat doe je op volgende manier.

Start de app Instagram;

Tik linksonder op het logo met het huisje;

Vervolgens tik je linksboven op het Instagram-logo;

Kies in het verschenen menu voor de optie ‘Volgend’.

Je krijgt nu je Instagram-tijdlijn te zien met alleen berichten van mensen die jij volgt. Het is echter niet bekend of Instagram de functie voor het aanpassen van je tijdlijn er voor altijd in laat zitten met de toekomstige verdubbeling van het aantal aanbevolen berichten …

Stoppen met Instagram

Ben je al die neppe en geposeerde foto’s op Instagram eigenlijk wel zat? Dan wordt het tijd om te stoppen met Instagram. Maar wil je toch graag een manier hebben om foto’s te delen met je vrienden en familie? Dan is BeReal misschien wel iets voor jou. Met deze app krijg je slechts twee minuten om op een willekeurig moment van de dag een foto te maken. Meer hierover lees je in het artikel hieronder.

Lees meer: BeReal is een hit en misschien wel beter dan Instagram (en dit is waarom)

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!