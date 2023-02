Instagram-abonnement gelanceerd: zoveel ga je betalen

Na Twitter gaat ook Meta geld vragen voor het blauwe vinkje achter je naam. Hoeveel gaat het Facebook- en Instagram-abonnement kosten?

Nieuw abonnement voor Instagram en Facebook

Mark Zuckerberg heeft aangekondigd dat het binnenkort mogelijk wordt om te betalen voor verificatie op Instagram en Facebook. Door het afsluiten van een abonnement, ook wel ‘Meta Verified’ genoemd, krijg je een blauw vinkje achter je gebruikersnaam. Dat verificatielogo kennen we natuurlijk al van Twitter, dat sinds een aantal maanden een soortgelijk abonnement heeft.

Met Meta Verified wil het bedrijf de authenticatie van gebruikers verbeteren: er zijn immers ontzettend veel nepaccounts op sociale media als Facebook en Instagram. In de toekomst moet er daarom beter onderscheid gemaakt kunnen worden tussen deze nepaccounts en echte accounts. Voor bedrijven is het (nog) niet mogelijk om Meta Verified af te sluiten.

Verplichte identificatie bij afsluiten Meta Verified

Bij het afsluiten van het abonnement vraagt Instagram of Facebook je legitimatiebewijs om je te identificeren. Pas als je een geldig identiteitsbewijs hebt getoond krijg je het blauwe vinkje achter je naam. Het is niet bekend hoe Meta dit gaat controleren en hoe lang het duurt voordat je het verificatielogo op je profiel hebt staan.

Het nieuwe abonnement is door iedereen af te sluiten, het is niet enkel bedoeld voor bekende mensen zoals politici of acteurs. Zodra je het abonnement hebt afgesloten, is het niet meer mogelijk om zomaar je profielnaam of -foto aan te passen. Als je je persoonlijke gegevens tóch wilt aanpassen, moet je het verificatieproces opnieuw doorlopen.

Zoveel ga je betalen voor het abonnement

Het nieuwe abonnement voor Facebook en Instagram is aan de prijzige kant: je betaalt maandelijks 11,99 dollar als je het abonnement via de website afsluit. In de App Store betaal je zelfs nog meer, daar vraagt Meta maar liefst 14,99 dollar per maand. In de App Store zijn de prijzen hoger, door het percentage dat naar Apple gaat bij het kopen van een app.

Het abonnement voor Instagram en Facebook wordt deze week uitgebracht in Australië en Nieuw-Zeeland. Wanneer het abonnement naar Nederland komt is nog niet bekend, maar Zuckerberg heeft al aangegeven dat meer landen snel zullen volgen. De verwachting is daarom dat we ook in Nederland niet lang meer hoeven te wachten op het nieuwe Meta Verified-abonnement.

