Instagram én Facebook blokkeren Apple Intelligence: dit is waarom

De meeste apps van derden bieden ondersteuning voor Apple Intelligence-functies, maar Instagram en Facebook lijken daar niet voor te kiezen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Instagram en Facebook blokkeren Apple Intelligence

Apple Intelligence werd aangekondigd met iOS 18 en is op veel plekken in de wereld beschikbaar sinds oktober vorig jaar. Toen bracht Apple iOS 18.1 uit voor het grote publiek. Hoewel de meeste apps standaard ondersteuning bieden voor Apple Intelligence-functies, kunnen ontwikkelaars er ook voor kiezen om ze niet in hun apps te hebben. Het lijkt erop dat Meta heeft besloten om Apple Intelligence niet toe te laten in Instagram, Facebook en andere apps.

Volgens de Braziliaanse blog Sorcererhat Tech, zijn functies zoals Schrijfhulp (Writing Tools) – waarmee je tekst kunnen maken, wijzigen en proeflezen – niet langer beschikbaar in de apps van Meta, waaronder Facebook, WhatsApp en Threads.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Normaal gesproken hebben iPhone- en iPad-gebruikers toegang tot Schrijfhulp door op een tekstveld te tikken. In de iOS-apps van Meta is deze optie echter niet beschikbaar. Gebruikers kunnen met Meta-apps ook geen Genmoji maken en delen (aangepaste emoji van Apple die door AI worden gegenereerd). Het rapport merkt op dat Meta ook de mogelijkheid heeft verwijderd om Memoji en stickers toe te voegen aan Instagram Stories. Dat is iets wat voorheen wel mogelijk was.

Meta AI

Meta heeft niets bekendgemaakt over waarom Apple Intelligence niet beschikbaar is in iOS-apps zoals Facebook en Instagram. Waarschijnlijk wil Meta gebruikers motiveren om Meta AI te gebruiken in plaats van alternatieven zoals Apple Intelligence. Meta AI is beschikbaar in vrijwel alle apps van Meta en daarmee kun je ook tekst maken en wijzigen, en afbeeldingen genereren.

Vorig jaar onthulde een rapport van The Wall Street Journal dat Apple en Meta hadden gesproken over een mogelijke samenwerking. Llama, het AI-taalmodel van Meta, zou mogelijk worden toegevoegd aan Apple Intelligence. Maar Apple besloot de deal te schrappen omdat het niet akkoord ging met het privacybeleid van Meta. Apple en Meta liggen ook regelmatig in de clinch over de richtlijnen van de App Store.