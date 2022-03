Instagram is (eindelijk weer) chronologisch: update toont nieuwe foto’s als eerste

Instagram heeft eindelijk weer een chronologisch overzicht. Na zes jaar had de fotodienst schijnbaar genoeg van alle kritiek en heb je nu de optie om nieuwe foto’s weer als eerste te bekijken.

Het is alweer even geleden dat Instagram het oorspronkelijke chronologisch overzicht in de ban deed. Sinds 2016 kreeg je berichten via een algoritme te zien. Dat algoritme bepaalde welke foto’s (en video’s) het meest relevant voor jou waren. Hierdoor kwamen die foto’s bovenaan je overzicht te staan.

Gebruikers waren er toen (en tot en met de update) écht niet blij mee. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen en heb je nu zelf de keuze hoe je het overzicht wilt bekijken. Instagram heeft deze optie in de meeste recente update toegevoegd. Je moet daarom eerst Instagram even updaten om het chronologisch overzicht in de app te krijgen. Weet je niet hoe je dat doet? Lees dan even het artikel hieronder door.

Instagram chronologisch bekijken

Wanneer je de update hebt binnengehaald kun je zelf kiezen welke feed (of overzicht) je in Instagram wilt bekijken. Dit doe je op de volgende manier:

Instagram chronologisch overzicht instellen en bekijken Open de Instagram-app; Tik linksboven op het Instagram-logo; Kies daarna voor ‘Volgend’.

Zoals je ziet heb je ook de optie om voor ‘Favorieten’ te kiezen. Hiermee voeg je accounts toe aan een lijst van favorieten. Handig als je bijvoorbeeld een feed met alleen maar foto’s van je vrienden wilt bekijken.

Ook Twitter had een paar updates geleden een nieuwe manier om de tweets te laten zien. Standaard kreeg je een overzicht met aanbevolen tweets en je had een apart tabblad om naar de nieuwste tweets te switchen.

Na veel klachten op … Twitter, is de update snel weer teruggedraaid. Nu moet je in Twitter op het icoontje met het sterretje (rechtsboven) klikken. Vervolgens kun je net als bij Instagram switchen tussen het chronologisch overzicht en de aanbevolen tweets.

