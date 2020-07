Gebruikers van de iOS 14-bèta melden dat de ‘actieve camera’-indicator verschijnt als zij scrollen door hun Instagram-feed. Een woordvoerder van Instagram laat weten dat het om een bug gaat die momenteel wordt opgelost.

‘Camera aan’-indicator in iOS 14 bij Instagram

Nadat veel grote apps betrapt werden op het meelezen van gekopieerde teksten in het iOS 14-klembord, is nu Instagram aan de beurt. Dit keer gaat het echter niet om het zogenaamde klembord-snooping, maar om ongevraagd gebruik van de camera.

Verschillende iOS 14-bètatesters laten via social media weten dat zij de ‘camera aan’-indicator zien als zij gebruikmaken van Instagram. Het groene icoontje geeft aan dat een app toegang heeft tot de camera, maar bij Instagram verschijnt hij ook als gebruikers de camerafunctie niet gebruiken. Zo kan Instagram mogelijk zelfs de camera raadplegen terwijl gebruikers bladeren door hun feed.

Woordvoerder noemt het een bug

Een Instagram-woordvoerder vertelde aan The Verge dat het gaat om een bug en dat het bedrijf hier momenteel aan werkt. Normaal gesproken moet de camera alleen actief zijn als je gebruikmaakt van de camera- of upload-functie.

“We hebben alleen toegang tot uw camera wanneer u ons dat vraagt, bijvoorbeeld wanneer u veegt van Feed naar Camera. We hebben een bug gevonden in de iOS 14-bèta, die ten onrechte aangeeft dat sommige mensen de camera gebruiken terwijl ze dat niet doen, en dat wordt nu opgelost. In die gevallen hebben we geen toegang tot uw camera en nemen we geen beelden op”, aldus de woordvoerder.

iOS 14 betrapt spionerende apps

Sinds de eerste iOS 14-versies verschenen, zijn veel app-ontwikkelaars op het matje geroepen. Het kwam in maart al naar buiten dat verschillende apps alles kunnen lezen wat een gebruiker kopieert. Het lijstje van meelezende apps omvatte grote namen, zoals TikTok, The Wall Street Journal en Accuweather.

Ditzelfde onderwerp kwam weer in het nieuws toen de publieke iOS 14-bèta uitkwam en verklapte dat TikTok nog steeds het klembord bespioneert. Dit is erg kwalijk, aangezien het bedrijf maanden geleden beloofde om hier iets aan te doen. Sindsdien worden veel applicaties in de gaten gehouden door bèta-gebruikers, waardoor ook apps als LinkedIn en Reddit betrapt werden op misbruik van de klembord-bug.

