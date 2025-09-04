Instagram heeft nu (eindelijk) een officiële app voor de iPad gelanceerd

De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier: Instagram heeft een officiële app voor de iPad uitgebracht. Dit moet je erover weten.

Instagram heeft een app voor de iPad

Er is al lange tijd sprake van dat Instagram een app voor de iPad zou uitbrengen. Op de een of andere manier wilde dat al die tijd toch steeds niet lukken. Tot nu. Er is nu eindelijk een officiële iPadOS-versie beschikbaar in de App Store!

Eerder dit jaar is ook eindelijk WhatsApp voor de iPad verschenen. Dit betekent dat alle drie de apps van Meta nu een officiële app in de App Store hebben voor op de iPad.

Instagram zegt zelf het volgende over de release van de nieuwe Instagram-app:

“With Instagram for iPad, we’ve redesigned the experience to reflect how people use bigger screens today – for lean back entertainment. Now, when you open the app, you’ll drop into Reels, so you can get the entertaining content you love on a bigger screen. You’ll also see Stories at the top, so you can easily connect with the people that matter to you, and messaging is one tap away.” (“Met Instagram voor de iPad hebben we de ervaring opnieuw ontworpen om aan te sluiten bij hoe mensen tegenwoordig grotere schermen gebruiken: voor ontspannen entertainment. Wanneer je de app nu opent, kom je terecht in Reels, zodat je je favoriete entertainmentcontent op een groter scherm kunt bekijken. Bovenaan zie je ook Stories, zodat je gemakkelijk contact kunt houden met de mensen die belangrijk voor je zijn, en berichten versturen is slechts één tik verwijderd.”)

Zo ziet de app eruit

Instagram voor de iPad richt zich dus met name op Reels. Wanneer je de app opent, ga je linea recta naar de Reels-pagina. Verhalen zijn beschikbaar bovenaan in de interface en er is uiteraard ook ondersteuning voor berichten.

Er is in de Instagram-app voor de iPad een speciaal tabblad ‘Volgen’ (het tweede icoontje aan de linkerkant, zie afbeelding hierboven) met verschillende filteropties. ‘Alles’ toont aanbevolen posts en reels van accounts die je volgt. ‘Vrienden’ laat aanbevolen posts zien van accounts die je volgt en die jou ook volgen. De optie ‘Nieuwste’ geeft chronologische posts en reels weer van accounts die je volgt.

De Instagram-app voor iPad is ontworpen om te profiteren van een groter schermoppervlak, waardoor je met minder tikken toegang hebt tot meer functies. Het is nu mogelijk om berichten en meldingen bij te houden met lay-outs die beide tabbladen tegelijkertijd weergeven. Wanneer je reels bekijkt, kun je de reacties uitvouwen terwijl de reel op volledige grootte blijft (zie afbeelding hierboven).

De officiële Instagram-app voor de iPad wordt momenteel uitgerold en is beschikbaar voor alle iPads die iPadOS 15.1 en hoger ondersteunen.