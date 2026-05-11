Gebruik je deze populaire app om privéberichten te sturen? Dan is er een belangrijke beveiligingsfunctie verdwenen.

Let op: in deze populaire app zijn je berichten per direct veel slechter beveiligd

Gebruik je Instagram om privéberichten te sturen? Dan hebben we slecht nieuws. Meta heeft namelijk onlangs een belangrijke beveiligingsfunctie verwijderd, waardoor je berichten een stuk minder privé zijn dan voorheen.

Het gaat om de functie end-to-end-versleuteling voor privéberichten op Instagram. Die functie zorgde ervoor dat alleen jij en de ontvanger berichten konden lezen. Zelfs Meta kon niet meekijken. Je moest deze functie wel eerst handmatig inschakelen. En waarschijnlijk wisten hierdoor veel gebruikers niet eens dat de functie bestond.

Maar vanaf 8 mei 2026 stopte Meta helemaal met deze vorm van beveiliging. Dat betekent dat berichten in de Instagram-app niet langer volledig afgeschermd zijn van Meta zelf. Het bedrijf kan dus je berichten die je privé stuurt nu lezen als ze dat willen.

Volgens Meta gebruikte echter bijna niemand de functie. Maar dat is niet zo heel gek, Want end-to-end-versleuteling stond dus niet standaard aan en zat ook nog eens behoorlijk verstopt in de instellingen van een gesprek.

Meta zegt daarnaast dat minder versleuteling helpt bij het aanpakken van fraude, misbruik en illegale content. Critici maken zich echter zorgen over privacy en dataverzameling.

Welke apps zijn nog wel veilig?

Als je toch berichten wilt sturen die niemand anders kan lezen, kun je Instagram beter links laten liggen en kiezen voor apps die standaard end-to-end-versleuteling gebruiken. Denk hierbij aan WhatsApp, Signal of Apple’s Berichten.

End-to-end-versleuteling in Instagram

Meta-topman Mark Zuckerberg beloofde in 2019 dat alle platforms van Meta end-to-end-versleuteling zouden krijgen. De uitrol daarvan begon pas in 2023 en zorgde meteen voor kritiek. Organisaties voor kinderveiligheid en opsporingsdiensten vreesden dat het daardoor moeilijker zou worden om kinderen online te beschermen. Nu is de functie dus alweer verdwenen.

