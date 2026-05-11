Let op: in deze populaire app zijn je berichten per direct veel slechter beveiligd

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
11 mei 2026, 18:11
2 min leestijd
Let op: in deze populaire app zijn je berichten per direct veel slechter beveiligd

Gebruik je deze populaire app om privéberichten te sturen? Dan is er een belangrijke beveiligingsfunctie verdwenen.

Lees verder na de advertentie.

Let op: in deze populaire app zijn je berichten per direct veel slechter beveiligd

Gebruik je Instagram om privéberichten te sturen? Dan hebben we slecht nieuws. Meta heeft namelijk onlangs een belangrijke beveiligingsfunctie verwijderd, waardoor je berichten een stuk minder privé zijn dan voorheen.

Instagram meerdere accounts

Het gaat om de functie end-to-end-versleuteling voor privéberichten op Instagram. Die functie zorgde ervoor dat alleen jij en de ontvanger berichten konden lezen. Zelfs Meta kon niet meekijken. Je moest deze functie wel eerst handmatig inschakelen. En waarschijnlijk wisten hierdoor veel gebruikers niet eens dat de functie bestond.

Maar vanaf 8 mei 2026 stopte Meta helemaal met deze vorm van beveiliging. Dat betekent dat berichten in de Instagram-app niet langer volledig afgeschermd zijn van Meta zelf. Het bedrijf kan dus je berichten die je privé stuurt nu lezen als ze dat willen.

Volgens Meta gebruikte echter bijna niemand de functie. Maar dat is niet zo heel gek, Want end-to-end-versleuteling stond dus niet standaard aan en zat ook nog eens behoorlijk verstopt in de instellingen van een gesprek.

edits instagram

Meta zegt daarnaast dat minder versleuteling helpt bij het aanpakken van fraude, misbruik en illegale content. Critici maken zich echter zorgen over privacy en dataverzameling.

Welke apps zijn nog wel veilig?

Als je toch berichten wilt sturen die niemand anders kan lezen, kun je Instagram beter links laten liggen en kiezen voor apps die standaard end-to-end-versleuteling gebruiken. Denk hierbij aan WhatsApp, Signal of Apple’s Berichten.

End-to-end-versleuteling in Instagram

Meta-topman Mark Zuckerberg beloofde in 2019 dat alle platforms van Meta end-to-end-versleuteling zouden krijgen. De uitrol daarvan begon pas in 2023 en zorgde meteen voor kritiek. Organisaties voor kinderveiligheid en opsporingsdiensten vreesden dat het daardoor moeilijker zou worden om kinderen online te beschermen. Nu is de functie dus alweer verdwenen.

Wil je niets missen van de ontwikkelingen bij Meta? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Volg iPhoned op Google

Volg iPhoned op Google
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software Apps Instagram

Bekijk ook

Op deze Instagram-functie heb je héél lang gewacht (en zo werkt die)

Op deze Instagram-functie heb je héél lang gewacht (en zo werkt die)

24 maart 2026

Let op: privéchats in Instagram zijn vanaf mei 2026 niet meer goed beveiligd

Let op: privéchats in Instagram zijn vanaf mei 2026 niet meer goed beveiligd

18 maart 2026

Deze mail van Instagram moet je negeren (voor je eigen veiligheid)

Deze mail van Instagram moet je negeren (voor je eigen veiligheid)

13 januari 2026

Meta wil niet dat je deze toffe Instagram-functie kent – zo werkt die!

Meta wil niet dat je deze toffe Instagram-functie kent – zo werkt die!

2 oktober 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren