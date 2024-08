Van deze nieuwe Instagram-functie worden we heel blij

Instagram heeft een grote update uitgerold die de manier veranderd waarop je foto’s kunt posten. Hierom worden we er bij iPhoned heel blij van.

Nieuwe Instagram-functie

Instagram is waarschijnlijk het populairste sociale netwerk van het moment. Jong én oud gebruikt het, er staat geen controversieel figuur aan het roer, en er worden constant nieuwe functies toegevoegd. Zoals nu weer, want Instagram heeft nieuwe mogelijkheden toegevoegd bij het posten van foto’s.

Wilde je altijd meer foto’s tegelijk delen? Dan heeft Instagram je wens nu gehoord. Want voortaan is het mogelijk om 20 foto’s tegelijk te delen. Voorheen kon je ‘maar’ 10 foto’s uploaden. Deze functie wordt nu geleidelijk uitgerold en komt binnenkort voor iedereen beschikbaar.

Zo werkt het

Het posten van twintig foto’s tegelijk werkt precies zoals je zou verwachten. Begin aan een nieuwe Instagram-post via het Plus-icoontje en selecteer gewoon de foto’s en video’s die je wilt. In tegenstelling tot de vorige versies kun je nu dus meer dan 10 items tegelijk selecteren.

Nu kunnen we ons bij iPhoned voorstellen dat je niet regelmatig zoveel foto’s tegelijk wilt delen, maar op dit moment zijn maandelijkse samenvattingen (zogeheten recaps of photo dumps) vrij populair. Hierbij deel je een selectie van je foto’s van de afgelopen maand. En soms is het jammer dat daarbij maar tien van je favorieten mocht kiezen.

Overigens, bij Instagrams grote concurrent TikTok is het nu al mogelijk om 35 foto’s tegelijk te delen.

Meer functie voor foto’s

Meta, het moederbedrijf van Instagram, maar ook Facebook en WhatsApp, is trouwens druk bezig om zijn apps nog beter (en populairder) te maken. Naast het verhogen van de foto-limiet op Instagram werkt het bedrijf namelijk ook aan een AirDrop-functie voor WhatsApp. Ook deze moet het gemakkelijker maken om foto’s te delen – al is dat dan met name bedoeld voor het privé delen met vrienden en familie.