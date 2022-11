Vergeet Spotify Wrapped! Instafest is hét muzikale eindejaarslijstje

Spotify Wrapped of Apple Music Replay? Geen van beide! Instafest is namelijk de nieuwe ‘place to be‘ om jouw muzieksmaak te showen aan de wereld.

De tijd van de eindejaarslijstjes in aangebroken!

Je hebt het waarschijnlijk al heel veel voorbij zien komen op je tijdlijn van je social media: muziekfestival-posters. Achter deze campagne zit het zogenoemde ‘Instafest’. Dit bedrijf doet een duit in het zakje van de muzikale eindejaarslijstjes zoals Spotify Wrapped en Apple Music Replay.

De dienst maakt verbinding met je Spotify-account en gebruikt je luistergegevens om een persoonlijk muziekfestival samen te stellen op basis van je favoriete artiesten. Lees snel verder om erachter te komen wat je allemaal ziet.

Hoe maak je een persoonlijk affiche met Instafest?

Hoewel Apple nét Apple Music Replay heeft gelanceerd, moeten de Spotify-gebruikers nog even wachten op de samenvatting van hun muzikale luisterjaar. We verwachten Spotify Wrapped ergens in de eerste week van december. In de tussentijd ben je als Spotify-fanaat zoet met Instafest!

Voor Instafest moet je inloggen via Spotify. De dienst analyseert vervolgens je topartiesten van het jaar en genereert automatisch op basis van die gegevens een driedaags muziekfestival. Daarbij heb je de keuze uit je luistergeschiedenis van de laatste vier weken, je meest recente half jaar of allertijden! Geef je festival een eigen naam, pas het ontwerp aan en deel het op je feed!

Voor de muzieksnobs is er ook nog iets leuks toegevoegd. De basisscore geeft je een cijfer van 0-100 gebaseerd op hoe speciaal de muziek van je festival is! Een lage score betekent dat je festival meer niche-artiesten heeft, terwijl een hoge score betekent dat je festival vooral naar ‘basic’-muziek luistert. Durf jij je score te delen? Bekijk jouw eigen festival-affiche snel via de website!

