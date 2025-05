Last van insectenbeten? Zo verhelp je ze met behulp van je iPhone

Je iPhone is jouw redder in nood bij insectenbeten. Nee, dat is geen grapje. We laten je zien wat je er voor nodig hebt en hoe het werkt!

Verhelp insectenbeten met je iPhone

De zomer is in aantocht, vergezeld door muggen en andere insecten. Het liefst houd je die buiten de deur, maar in de praktijk lukt dat nooit helemaal. Dus wat doe je als je vroeg of laat toch last krijgt van insectenbeten? Je kunt er met azijn overheen gaan of speciale zalfjes of sprays kopen, maar er is een manier die veel beter werkt. En die bedien je ook nog eens gewoon met je iPhone!

De manier die we bedoelen, draagt de welluidende naam Heat-It Classic Insectenbeetheler. Het is een apparaatje dat je aansluit op de oplaadpoort van je iPhone en bedient via de bijbehorende app. Vervolgens plaats je het apparaatje op de insectenbeet en wordt de plek kortstondig verwarmd tot circa 51 graden Celsius. Dit vermindert effectief de histamine-geïnduceerde reactie op muggen-, wespen- of daassteken. Hierdoor vermindert je jeuk en ook je neiging om te krabben.

Zo gebruik je de Heat-It Classic Insectenbeetheler

Download de app en installeer deze. Vervolgens help je jezelf in 3 stappen van de jeuk van insectenbeten af!

Sluit de Heat-It aan op de oplaadpoort van je iPhone en de app wordt geopend. Kies de gewenste behandeling;

Na een korte opwarming plaats je het contactoppervlak op de insectenbeet;

Afhankelijk van de instelling duurt de behandeling 4, 7 of 9 seconden, met een temperatuur van tussen de 49 en 51 graden Celsius.

Heat-It is er niet alleen voor volwassenen, want in de app kun je kiezen voor een speciale kind-modus. Het apparaatje wordt dan net een paar graden minder heet, wat voor kinderen voldoende is en natuurlijk ook een stukje prettiger. Je kunt het al gebruiken voor kinderen vanaf drie jaar.

Je kunt de Heat-It eenvoudig aan je sleutelbos bevestigen, als een soort sleutelhanger. Zo heb je hem altijd bij de hand als je hem nodig hebt! De Heat-It Classic Insectenbeetheler kost 29,95 euro bij Bol.com of 26,35 euro per stuk als je er twee tegelijk koopt.