Inloggen op websites en apps wordt straks makkelijker (met je iPhone)

Apple is van plan om het inloggen op websites en apps met je iPhone een stuk makkelijker te maken. Je hoeft dan geen wachtwoord meer in te typen om in te loggen, maar gebruikt gewoon je Face ID of de toegangscode van je iPhone.

Inloggen op websites en apps wordt makkelijker

Niet alleen Apple is van plan om de overstap te maken naar het makkelijker inloggen op websites met je iPhone. Ook Google en Microsoft werken hier hard aan mee. Je hebt dan voortaan geen wachtwoord meer nodig om in te loggen bij bijvoorbeeld je iCloud op je PC of wanneer je op een andere computer wilt inloggen bij Twitter of Facebook. Maar niet alleen websites ondersteunen de nieuwe manier van inloggen. Ook apps gaan het straks meer en meer inbouwen.

De grote techbedrijven maken hierbij gebruik van FIDO (Fast Identity Online). Het is een standaard bedacht door de grote techbedrijven (zoals Apple, Google en Microsoft) om het inloggen veiliger en makkelijker te maken. Het is echter geen nieuw bedenksel, want FIDO bestaat al langer. Voor meer informatie over FIDO, kun je het beste even het onderstaande filmpje bekijken.

De nieuwe manier van inloggen komt de komende jaren meer en meer beschikbaar. Dit maakt het inloggen op websites straks een stuk makkelijker en veiliger en dat is natuurlijk mooi meegenomen. Uiteraard wordt het dan nog belangrijker om niet zomaar je toegangscode van je iPhone aan iemand te geven. Je moet er uiteraard ook voor zorgen dat je code niet makkelijk te raden is.

