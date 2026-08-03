Inchecken bij het OV kan nu nóg sneller met je iPhone (als je dit doet)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
3 augustus 2026, 17:17
2 min leestijd
Inchecken bij het OV kan nu nóg sneller met je iPhone (als je dit doet)

Inchecken bij het OV met je iPhone wordt nóg makkelijker. Je moet daarvoor wel eerst één handige instelling aanzetten.

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Inchecken bij het OV kan nu nóg sneller met je iPhone (als je dit doet)

Inchecken bij het OV gaat nu al best makkelijk met je iPhone. Je opent de Apple Wallet, laat Face ID zijn werk doen en tikt daarna met je iPhone tegen het incheckpaaltje. Maar het kan nu nóg sneller en makkelijker, want OVpay ondersteunt een nieuwe functie.

trein NS

Inchecken ov iPhone: dit is er nieuw

Je kon al met Apple Pay in- en uitchecken bij de trein, bus, tram en metro. Daarvoor moest je de iPhone meestal eerst ontgrendelen. Met de nieuwe Express-functie sla je die stap over. Je houdt de bovenkant van je iPhone tegen de kaartlezer en je bent klaar.

Je hoeft Apple Wallet niet te openen. Ook Face ID, Touch ID en je toegangscode zijn niet nodig. Vooral tijdens de ochtendspits scheelt dat gedoe. Je hoeft niet meer bij het poortje te stoppen terwijl je iPhone jouw gezicht probeert te herkennen.

Zo zet je Express inchecken bij het OV aan op je iPhone

De functie staat niet automatisch aan. Voor sneller inchecken op je iPhone bij het OV moet je eerst een specifieke functie instellen.

ov-chipkaart

Open de Instellingen-app op je iPhone, scrol naar beneden en tik op ‘Wallet en Apple Pay’. Scrol wederom naar beneden en kies voor ‘Express-ov-kaart’. Selecteer daarna de betaalpas waarmee je wilt reizen.

Je kunt de instelling ook via Apple Wallet vinden. Open daar je betaalkaart, tik op de kaart en op de knop met de drie puntjes. Kies voor ‘Kaartgegevens’. Vervolgens ga je naar ‘Express-ov-instellingen’.

Extra snel inchecken bij het OV: ook met de Apple Watch

De functie werkt ook met een geschikte Apple Watch. Je stelt de Express-ov-kaart daarvoor in via de Watch-app op je iPhone, onder ‘Wallet en Apple Pay’. Daarna houd je simpelweg het scherm van je horloge bij de lezer.

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Bron afbeelding: NS
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