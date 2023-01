Bij de NS inchecken met je iPhone: het kan al heel snel

Goed nieuws! Binnenkort kun je met je iPhone inchecken bij de NS. Je hebt dan geen ov-chipkaart meer nodig. Er zit nog wel een flink nadeel aan.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Inchecken bij de NS met je iPhone

Wanneer je de trein wilt nemen, moet je altijd eerst je ov-chipkaart erbij pakken. Maar vanaf 31 januari hoeft dat dus niet meer. Het wordt dan mogelijk om overal met je iPhone (en Apple Pay) in te checken bij de Nederlandse Spoorwegen. Sterker nog: het werkt met je contactloze betaalpas, creditcard en mobiel (iPhone en Android).

Dat is wel zo makkelijk. Je hebt dan geen extra pasje meer nodig. Om in te checken druk je tweemaal op de zijknop (óf de thuisknop als je die hebt) en houd je de telefoon bij het paaltje. Eigenlijk hetzelfde hoe je ook met je iPhone kan betalen in de supermarkt. Uiteraard is het ook mogelijk om je Apple Watch te gebruiken.

Inchecken bij de NS met je iPhone of betaalpas Pak je betaalpas uit je portemonnee of druk twee keer op de zijknop (of thuisknop als je die hebt) van je iPhone om Apple Pay te starten; Houd de pas of je iPhone tegen de kaartlezer en wacht op het geluidssignaal; Herhaal de bovenstaande stappen ook bij het uitstappen.

NS en Apple Pay: zo werkt de betaling

Om in- en uit te checken met je contactloze betaalpas, creditcard of mobiel, hoef je niets te activeren. Vanaf 31 januari 2023 kun je meteen op deze manier in Nederland reizen.

Alle reiskosten die je op een dag maakt, worden de volgende dag in één keer van je rekening afgeschreven. De afschrijving heeft altijd een betaalkenmerk dat begint met NLOV en daarna 14 cijfers en letters. Je bank ziet niet hoe je reist. En de conducteur die je controleert, ziet ook geen bankgegevens.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Inchecken met je iPhone: heeft wel één groot nadeel

Het is natuurlijk ontzettend handig dat je voortaal met je iPhone kunt inchecken bij de NS. Er kleeft echter nog wel een flink nadeel aan. Het is nu (nog) niet mogelijk om je abonnement aan de betaalpas te hangen.

Daarom kun je nog niet je NS-abonnement gebruiken wanneer je die hebt. Je betaalt dus altijd de volledige prijs voor de treinreis wanneer je de iPhone erbij pakt voor het inchecken bij de NS.

Op dit moment is de functie dus vooral handig wanneer je af en toe met de trein reist en je geen abonnement hebt. Je hoeft dan niet meer eerst een ov-chipkaart te kopen en die op te laden. Natuurlijk moet je wel een geldige betaalpas hebben waarmee je contactloos kan betalen en die moet gekoppeld zijn aan je iPhone.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste (Apple-)nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!