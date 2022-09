Automatisch in-app content downloaden in iOS 16.1: dat werd tijd

Vind je het ook vervelend als apps eerst nog (veel) extra gegevens moeten downloaden voordat je ze kunt gebruiken? Vooral games willen na het downloaden van de app ook nog eens de nodige updates pushen. In iOS 16.1 gaat dit veranderen en kan je iPhone automatisch in-app content downloaden, meteen na het installeren van de app.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Automatisch in-app content downloaden in iOS 16.1

Het klinkt niet als een hele speciale feature, maar wanneer je regelmatig games speelt is het toch best handig. In iOS 16.1 gaat je iPhone voortaan automatisch in-app content downloaden voor je apps. Tenminste, wanneer je het nieuwe schuifknopje aanzet.

Wanneer je nu een game als Genshin Impact downloadt kun je de app wel meteen starten, maar voordat je ook echt kan spelen ben je alweer een tijdje verder. De app gaat (nadat je hem start) eerst nog een berg extra data downloaden.

App Store: apps hebben maximale bestandsgrootte

Nou vraag je je misschien af waarom apps niet gewoon al die extra gegevens al hebben in de App Store. Dat komt omdat apps in de App Store een maximale bestandsgrootte hebben (4GB op dit moment). App-bouwers omzeilen deze limieten door na het installeren van de app nog een heleboel extra gegevens achteraf te downloaden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het nadeel hiervan is dat je de app vaak niet (volledig) kan gebruiken totdat je iPhone klaar is met het downloaden van alle extra in-app gegevens. Wanneer je dus bijvoorbeeld onderweg geen wifi-verbinding hebt, kun je de bestanden niet downloaden en de app niet gebruiken. Tenzij je alle gegevens via je mobiele abonnement binnenhaalt, maar dat wil je bij grote bestanden vaak niet.

In iOS 16.1 gaat daar verandering in komen. Je kunt dan met een schuifknopje aangeven of je iPhone in-app content automatisch moet downloaden wanneer je een app installeert. Wanneer je de app dan meteen wilt gebruiken moet je soms wel iets langer wachten dan normaal. Maar het voordeel is dat een app altijd volledig bijgewerkt is mét alle in-app content.

Lees meer: iOS 16.1 bèta 3 – dit kan je binnenkort op je iPhone!

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!