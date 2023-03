iMessage versturen op Windows – het kan nu (maar wel beperkt)

Het is dankzij een nieuwe update eindelijk mogelijk om op Windows een bericht via iMessage te versturen. Maar dat werkt nog niet helemaal zonder beperkingen. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Phone Link maakt iMessage mogelijk op Windows

Tot nu toe was het nooit mogelijk om met een Windows-computer berichten te sturen via iMessage. Dit probleem lag bij Apple, iMessage is namelijk alleen beschikbaar voor Apple-devices. Daar heeft Microsoft nu verandering in gebracht: door een update van de Phone Link-app, in het Nederlands ietwat omslachtig Telefoonkoppeling genaamd, koppel je iMessage aan je Windows-apparaat.

Lees ook: Microsoft Teams werkt nu veel beter op Macs – dit is waarom

Met de geüpdatete app verbind je jouw iPhone met je Windows-laptop, waarna je berichten kan versturen en ontvangen vanaf je computer. Je iPhone wordt dan via bluetooth verbonden aan je computer. Dit is voor het eerst dat je vanaf Windows iMessages kan verzenden, maar er zijn wel nog een aantal beperkingen.

Geen foto’s en eerdere berichten beschikbaar

Via Telefoonkoppeling is het namelijk enkel mogelijk om berichten te versturen en te ontvangen. Foto’s en video’s zijn bijvoorbeeld (nog) niet mogelijk om via iMessage op je Windows-apparaat te versturen. Microsoft ondersteunt inmiddels wel iCloud, dus dat is een goede manier om tóch foto’s te delen met je iPhone. Eerder legden we je uit hoe je jouw iCloud-foto’s koppelt aan Windows.

Een andere beperking van iMessage op een Windows-computer is het terugkijken van oudere berichten, dit is namelijk niet mogelijk. Het is via Telefoonkoppeling enkel mogelijk om nieuwe berichten te versturen en binnen te krijgen. Berichten die voor de koppeling binnen zijn gekomen of zijn verstuurd staan niet op de Windows-computer. De berichten die na deze koppeling zijn verstuurd en ontvangen kan je natuurlijk wel teruglezen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iMessage koppelen aan Windows: zo doe je het

Heb je een computer of laptop van Windows en wil je iMessage koppelen? Dan moet je op je Windows device eerst Telefoonkoppeling downloaden. Via deze app koppel je dan je iPhone en je Windows-toestel aan elkaar via bluetooth.

Lees ook: Microsoft brengt antivirussoftware naar iOS, maar waarom?

De update is naar verwachting binnenkort voor iedereen beschikbaar, nu wordt de app nog getest binnen een kleine groep ontwikkelaars. Deze test duurt tot het einde van deze week, dus de update laat mogelijk niet lang meer op zich wachten. Om de update te installeren moet je wel Windows 11 op je computer geïnstalleerd hebben.

Nauwere samenwerking Microsoft en Apple

Microsoft en Apple werken steeds nauwer samen. Na de koppeling van iCloud aan de Windows-bibliotheek is het nu dus mogelijk om iMessage te gebruiken. Deze samenwerking krijgt naar alle waarschijnlijkheid nog een vervolg: Microsoft is van plan ook Apple Music en Apple TV naar de Microsoft Store te brengen. Het is nog niet bekend wanneer deze apps naar de Store komen.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.