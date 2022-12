iMessage zonder iPhone: Sunbird maakt het mogelijk op Android!

Binnenkort kan je ook op Android berichten versturen via iMessage en heb je geen iPhone meer nodig. En het toffe is? Je krijgt géén groene tekstballonnetjes te zien om te verklappen dat je telefoon op Android draait.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iMessage zonder iPhone, maar met Android

Heb je veel Amerikaanse vrienden die iMessage gebruiken? Maar zit jij op Android? Dan is er nu een handige app. Hiermee kun je berichten via iMessage op Android versturen (en heb je dus geen iPhone meer nodig). De nieuwe app Sunbird is echter alleen nog in bèta beschikbaar.

Hoe werkt Sunbird?

Sunbird werkt behoorlijk eenvoudig. Je logt in met je Apple ID en je kunt meteen appen. Daarnaast krijgen je ontvangers de berichten in blauwe tekstballonnetjes te zien, net alsof je een iPhone gebruikt. De app belooft daarnaast dat de techniek veilig is en dat alles goed voorzien is van encryptie. Je gegevens liggen dus niet zomaar op straat.

Het uiteindelijke doel van de app Sunbird is niet alleen iMessage van iPhone naar Android brengen. Het wil ‘één inbox voor al je berichten’ worden, ongeacht welk besturingsysteem je gebruikt. Daarom zijn er plannen om Sunbird uit te breiden naar andere messaging-apps. Als eerste op de lijst staan Whatsapp en Telegram. Ook moet er een web-app komen om alle communicatie-apps centraal te hebben op één laptop.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iMessage op Android: al vaker geprobeerd

Dit is niet de eerste keer dat iemand probeert om iMessage naar Android te brengen, maar het lijkt wel de makkelijkste. Voor de andere oplossingen heb je een Mac of een ‘gejailbreakte’ iPhone nodig. We vragen ons wel af of deze app de juridische strijd gaat winnen van Apple. Apple staat namelijk niet bekend om een coulante houding ten opzichte van apps van derden.

Daarnaast vragen we ons überhaupt af of Apple wel wil dat iMessage via deze manier op Android komt. De app moet binnen een half jaar beschikbaar zijn om te downloaden. Voorlopig staan Android-gebruikers op een wachtlijst om de app te testen.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!