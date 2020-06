‘Apple kondigt nieuwe iMac met iPad Pro-ontwerp aan op WWDC 2020’

Apple kondigt tijdens WWDC 2020 mogelijk een nieuwe iMac aan met erg dunne randen en een soortgelijk ontwerp als van de iPad Pro. Verder krijgt het apparaat waarschijnlijk een T2-chip en AMD Navi-GPU.

iMac met iPad Pro-ontwerp op WWDC 2020

Apple gaat volgens een nieuw gerucht van bekend lekker Sonny Dickson een nieuwe iMac uitbrengen tijdens WWDC 2020. Hij voegt daaraan toe dat het apparaat een zelfde soort ontwerp krijgt als de iPad Pro. De iMac krijgt daarnaast mogelijk aanzienlijk dunnere randen, vergelijkbaar met Apple’s Pro Display XDR die sinds vorig jaar bij de nieuwe Mac Pro wordt geleverd.

De ‌iMac‌ krijgt volgens Dickson een T2-chip, die we ook terugzien bij andere apparaten uit de Mac-reeks. De T2-chip zorgt voor extra beveiliging in de iMac. De chip is onder meer verantwoordelijk voor het opslaan van Touch ID-gegevens. Verder laat het de iMac veiliger opstarten en voegt het encryptie toe aan de harde schijf. Dit zorgt ervoor dat jouw persoonlijke gegevens veiliger opgeborgen zijn.

Dickson zegt dat de GPU afkomstig is van de AMD Navi-reeks. Eerder zagen we al verwijzingen naar het gebruik van AMD-processors. Verder zou Apple stoppen met zijn hybride Fusion Drive en krijgt de nieuwe iMac in plaats daarvan slechts SDD-opslag. Fusion Drive combineert een snelle SDD-schijf met een goedkopere HDD-schijf om vlot te werken en veel opslag te bieden voor een lagere prijs. Als de nieuwe iMac inderdaad alleen SDD-geheugen bevat, gaan we dit waarschijnlijk goed terugzien in de kosten.

Meer geruchten over iMac en WWDC 2020

Eerder zagen we een concept van een nieuwe iMac dat gemaakt was door ontwerpers Viktor Kádár en Patrik Borgatai. De komst van een iMac met een dergelijk ontwerp leek toen nog vrij onrealistisch, maar opvallend genoeg lijkt het aardig overeen te komen met het recente lek van Sonny Dickson.

Verder ging er eerder ook al een gerucht rond over een iMac met een 23 inch-beeldscherm die dit jaar nog verschijnt. Deze komt waarschijnlijk wel pas later in 2020, vermoedelijk in het vierde kwartaal. Wat we wel kunnen verwachten op WWDC dit jaar is de aankondiging van Apple’s overstap naar ARM-chips voor Macs. Benieuwd wat WWDC 2020 nog meer in petto heeft? Bekijk hier onze 8 verwachtingen voor de grote software-keynote van Apple.

