Apple vult het assortiment van de iMac Pro niet meer aan. Het bedrijf geeft aan dat de dit model desktopcomputer alleen nog verkrijgbaar is ‘zolang de voorraad strekt’ en dus daarna uit het aanbod verdwijnt.

Einde van huidige iMac Pro in zicht

Apple schrapt de huidige iMac Pro uit het assortiment. Of dit de komst van een mogelijke opvolger inluidt is nog niet bekend. Met de melding ‘zolang de voorraad strekt’ waarschuwt Apple bezoekers dat de voorraad van de iMac Pro niet langer wordt aangevuld. Nu is alleen nog het basismodel beschikbaar, het is dus niet meer mogelijk de desktop aan te passen.

De huidige iMac Pro is voornamelijk gericht op professionals die veel rekenkracht nodig hebben. In 2017 viel de desktopcomputer vooral op door de uitvoering in het spacegrijs.

Sinds de lancering heeft de iMac Pro geen echte updates gehad. Naast wat kleine configuraties, bleef de desktopcomputer vrijwel hetzelfde. Het huidige model is dus wel toe aan een opvolger. Of die opvolger er ook komt, is nog niet duidelijk. Er zijn wel enkele geruchten, zo voorspellen GF Securities en Apple-analist Ming-Chi Kuo dat er in 2021 inderdaad een nieuwe iMac Pro komt. Er zijn hiervoor echter nog geen concrete aanwijzingen. Daarbij houdt Apple zelf ook nog de lippen stijf op elkaar.

Concept Khahn Design

Verwachtingen en wensen nieuwe iMac Pro

Ondanks – of dankzij – het uitblijven van concrete informatie, blijft de fantasie van conceptontwikkelaars geprikkeld. Zo laat designstudio Khahn Design zien hoe de nieuwe iMac Pro met Pro Display XDR er kan uitzien. De nieuwe Apple-computer uit het concept valt vooral op vanwege de dunne bezels. Enkel aan de uiteinden van het scherm zie je dunne, zwarte randen.

Ook de komst van mini-led naar de iMac Pro staat in het lijstje met verwachtingen. Mini-led-schermen zorgen ervoor dat producten dunner en lichter worden, terwijl ze ongeveer dezelfde voordelen van een oled-display bieden.

