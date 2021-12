iMac Pro komt in 2022 – met goed én slecht nieuws

Begin dit jaar lanceerde Apple een geheel nieuwe iMac met een 24-inch beeldscherm. Sindsdien wachten veel gebruikers op de grotere versie. En die is onderweg, in de vorm van een iMac Pro, aldus een analist.

Geruchten over de nieuwe iMac Pro

Volgens een rapport van beeldschermanalist Ross Young is Apple van plan om in het voorjaar van 2022 een gloednieuwe 27-inch iMac op de markt te brengen. Eerder was er ook sprake van een groter beeldscherm (30 of 32 inch), maar deze plannen lijken dus van tafel te zijn. Jammer.

Als het rapport klopt, zal Apple de nieuwe desktop naar verwachting onthullen tijdens een voorjaarsevent. De iMac komt dan ergens tussen eind maart en eind juni volgend jaar op de markt.

Om de naamgeving wat gemakkelijker te maken, gaat de nieuwe iMac waarschijnlijk ‘iMac Pro’ heten. Met deze naam is die duidelijk te onderscheiden van de 24-inch iMac, en staat hij op hetzelfde niveau als de MacBook Pro’s.

Eerdere geruchten over de iMac

Rondom de iMac Pro zijn al eerder geruchten geweest. De verwachting is dat Apple de schermranden zal verkleinen en dat er mini-led als beeldschermtechniek gebruikt gaat worden. Daarmee zou het scherm te vergelijken zijn met het display van de MacBook Pro van eerder dit jaar.

De introductie van mini-led voor de iMac Pro zou Apple helpen om de machine als een professioneel apparaat in de markt te zetten. De huidige 24-inch iMac heeft namelijk geen mini-led scherm. Bovendien moet de ProMotion-verversingssnelheid van 120 Hz gebruikt worden.

De afgelopen tijd zijn er ook geruchten geweest dat Apple voor sommige Macs en iPads wil overschakelen op oled- beeldschermen in plaats van mini-led. Volgens Young gaat dat nog even duren. De beeldscherm-expert legt uit dat we op z’n vroegst in 2023 een oled-iPad of -MacBook mogen verwachten.