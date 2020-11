Concept: Zo kan de iMac Pro met Pro Display XDR-scherm eruitzien

Loer je op de iMac Pro, maar staan de dikke schermranden je tegen? Een nieuw concept laat zien hoe Apples krachtige desktop eruitziet met een Pro Display XDR, die vrijwel geen randen heeft.

Concept: Zo ziet iMac Pro met Pro Display XDR-scherm eruit

De iMac (Pro) ziet er al jaren ongeveer hetzelfde uit en valt anno 2020 vooral op dankzij de dikke schermranden, ook wel bezels genoemd. Jammer genoeg hebben we geen concrete aanwijzingen dat Apple aan een nieuwe desktop werkt, dus tot die tijd moeten we het doen met een concept van Khahn Design.

Deze designstudio laat zien hoe de nieuwe iMac Pro met Pro Display XDR er kan uitzien. De animaties zijn dus niet gebaseerd op concrete geruchten en/of aanwijzingen, maar puur ter inspiratie.

Khahn Design heeft geprobeerd om de iMac Pro en Pro Display XDR in één product te smelten. De nieuwe Apple-computer uit het concept valt daarom vooral op vanwege de dunne bezels. Enkel aan de uiteinden van het scherm zie je dunne, zwarte randen. Het scherm van de afgebeelde iMac Pro is 32 inch groot en heeft een hoekige aluminiumbehuizing.

Verder beschikt de iMac Pro uit het concept over een ingebouwde Pro Stand. Dit ‘voetje’ van de Pro Display XDR kun je gebruiken om het beeldscherm te kantelen, of bijvoorbeeld in horizontale/verticale stand te gebruiken. Het is onwaarschijnlijk dat Apple een standaard aan de nieuwe Mac gaat toevoegen. Een losse Pro Stand gaat namelijk voor 1099 euro over de toonbank.

Rustig jaar voor de iMac

De afgelopen weken ververste Apple vrijwel zijn hele productassortiment. We begonnen in september met nieuwe iPads en Apple Watches, oktober was iPhone 12-maand en de Mac stond tijdens het november-evenement centraal.

De iMac werd in augustus vernieuwd en heeft nu een 27 inch-scherm met 5K-resolutie en iets snellere hardware, maar grote veranderingen bleven uit. Mogelijk introduceert Apple in 2021 een nieuwere versie van haar computer met M1-chip, de vervanger van Intel.

