Zien: dit is de eerste iMac mét touchscreen (uit 1999!)

Er gaan al jaren geruchten dat Apple werkt aan een Mac met touchscreen, maar deze iMac uit 1999 had al zo’n scherm! Zo ziet de computer eruit.

Enorm oude iMac met touchscreen

Wacht jij nog op de eerste Mac met een touchscreen? Dan hoef je geen geduld meer te hebben, want deze iMac heeft er al een! De computer komt uit 1999, maar heeft geen toetsenbord of muis nodig om bediend te worden. Het gaat om de iconische iMac G3, waarvan er slechts enkele zijn gefabriceerd met een touchscreen. De standaard uitvoering van de iMac G3 had een ‘normaal’ scherm.

De iMac met touchscreen is niet door Apple zelf gefabriceerd, maar door een bedrijf dat deelnam aan het Apple Value Added Reseller-programma. Met dit programma kregen bedrijven toegang tot de hardware van Apple en hadden ze de mogelijkheid om er meer features aan toe te voegen. Een bedrijf onder de naam Elo besloot in 1999 om met dit programma een touchscreen toe te voegen aan de iMac.

Zo ziet de iMac eruit

YouTuber Michael MJD heeft een iMac met touchscreen weten te bemachtigen en heeft een video gemaakt over de oude computer. Het scherm werkte niet meer helemaal perfect, maar na een paar kleine updates waren ook de kleuren op het scherm weer als vanouds. Na het opstarten blijkt dat het inderdaad om een klassieke iMac G3 gaat, die bediend kan worden via het scherm!

Het touchscreen van de computer werkt verrassend goed, zeker als je bedenkt dat de iMac uit 1999 komt. Het is niet duidelijk waar de Mac precies voor is gebruikt, want de computer draait niet op een bijzondere versie van macOS. Eerder werd gedacht dat de iMac werd gebruikt in openbare ruimtes, om bijvoorbeeld bestellingen op te plaatsen. Daarvoor zou de Mac vermoedelijk andere software nodig hebben.

Komt er een nieuwe Mac met touchscreen?

Veel gebruikers wachten dus op een Mac met touchscreen, terwijl die er al meer dan 20 jaar is. De iMac G3 werd geproduceerd van 1998 tot 2003, daarna bracht Apple de iMac G4 uit. Het lijkt er inmiddels wel op dat Apple werkt aan een nieuwe Mac met touchscreen, zo gaan er geruchten dat er een MacBook met aanraakgevoelig scherm aankomt.

Hiermee zou de MacBook een perfecte middenweg worden tussen een iPad en Mac. Het grote voordeel is dat het toestel dan nog steeds op macOS draait. Je hebt dan in principe een iPad, maar met de mogelijkheden van macOS. Volgens geruchten zou de MacBook met een touchscreen al in 2025 verschijnen, maar het is ook goed mogelijk dat de release pas later is. Het wordt dan in ieder geval dus niet de eerste Mac mét touchscreen.

