‘Nieuwe iMac met M3-chip komt eraan’ (maar je moet wel even wachten)

Apple is al begonnen met de ontwikkeling van nieuwe iMacs. Deze nieuwe iMac gaat er hoogstwaarschijnlijk ook in een versie met M3-chip komen. Je moet nog wel even geduld hebben, want deze iMac komt op zijn vroegst pas eind 2023.

Nu in ontwikkeling bij Apple: iMac met M3-chip

Apple is al begonnen aan de opvolgers van de iMac. Op de vorige iMac 2021 hebben we lang moeten wachten. Jammer genoeg lijkt het erop dat je ook voor de iMac met een M3-chip nog even geduld moet hebben. Volgens geruchten komt deze snelle iMac pas eind 2023.

Dit zegt betrouwbare Apple-kennier Mark Gurman in zijn meest recente nieuwsbrief. Hij laat ook weten dat Apple niet alleen bezig is met de verdere ontwikkeling van de M2-chip, maar dat er dus een iMac met M3-chip aan zit te komen. Gurman denkt ook nog dat er nog een iMac Pro gaat komen, maar ook die laat nog een tijd op zich wachten.

Deze Macs komen er dit jaar nog aan

Apple ontwikkelt op dit moment niet alleen een iMac met M3-chip. Het bedrijf werkt ook aan verschillende Macs die dit jaar pas zijn verschenen of nog moeten komen. Dit zijn onder ander de nieuwe MacBook Pro (13 inch) met een M2-chip en de nieuwe MacBook Air. Daarnaast zitten er ook nieuwe 14-inch en 16-inch MacBook Pros met M2 Pro- en M2 Max-chips aan te komen.

De 13-inch MacBook Pro en de MacBook Air hebben beide de standaard M2-chip. Deze chip heeft een cpu met 8 cores (net als bij de M1), met wat kleine verbeteringen. Bij de gpu-cores is er wel wat aangepast, want deze heeft in plaats van zeven of acht gpu-cores nu negen of tien gpu-kernen. Het is nog even afwachten wat de M3-chip straks in petto heeft.

