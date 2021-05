Teardown: nieuwe iMac met M1-chip is heel lastig zelf te repareren

De nieuwe iMac met M1-chip is ongekend dun: hoe heeft Apple dat voor elkaar gekregen. Die vraag wordt beantwoord in een teardown van de nieuwe Apple-computer.

iMac M1 teardown legt krachtige computer bloot

De meeste mensen moeten nog even op hun bestelling wachten, maar iFixit heeft zijn nieuwe iMac al binnen. Deze website staat bekend om haar zogeheten teardowns: hoe ziet een apparaat eruit wanneer je ‘m uit elkaar schroeft?

Ook de nieuwe iMac met M1-chip is aan een teardown onderworpen. De belangrijkste conclusie? Er zitten maar heel weinig computeronderdelen in de nieuwe Apple-desktop.

In feite bestaat de iMac uit één vrij compact moederbord met daarop wat onderdelen. De nieuwe Apple-computer heeft een door Apple zelfgemaakte M1-chip en daardoor zitten de processor, videokaart en bijvoorbeeld het werkgeheugen op het moederbord gesoldeerd.

Dit zorgt ervoor dat de nieuwe iMac flinterdun is en ook heel licht. Een nadeel van deze ontwerpkeuze is dat het heel lastig is om de M1 iMac te repareren. Loop je tegen problemen aan met de computer, dan moet je vrijwel zeker naar een handige reparateur.

Wil je de iMac toch zelf uit elkaar halen? Dan is het belangrijk om te weten dat het scherm vast zit aan de behuizing. Je hebt gereedschap nodig om deze twee los van elkaar te krijgen.

Verder heeft de nieuwe Apple-desktop twee metalen platen in de behuizing zitten. Zeker weten doet iFixit het niet, maar waarschijnlijk zorgen deze voor de hitte-afvoer.

Meer over de nieuwe iMac

Hij werd halverwege april aangekondigd, en sinds afgelopen vrijdag ligt ‘ie in de winkels. Wie een nieuwe iMac wil kopen moet waarschijnlijk geduld hebben, want de levertijden lopen flink op.

De iMac met M1-chip begint bij 1449 euro en je kunt kiezen voor verschillende zomerse kleuren zoals blauw, groen, rood en grijs. Wil je extra usb-poorten en een ethernet-aansluiting, dan betaal je 1669 euro. Je kunt dan ook kiezen uit de kleurtjes geel, oranje en paars.

Lees ook onze iMac 2021 vs iMac 2020 vergelijking. Hierin zetten we de belangrijkste verschillen tussen de nieuwe en vorige Apple-desktop op een rij.