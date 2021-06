Problemen met de nieuwe iMac (met M1-chip)? Je bent niet de enige

Sommige klanten hebben problemen met hun iMac M1. Bij deze computers loopt het scherm schuin af vanwege een montagefout. Je kunt het probleem helaas niet zelf oplossen.

Klanten hebben problemen met iMac M1 computer

Op social media, fora en YouTube melden meerdere klanten dat ze problemen hebben met hun iMac M1. In vrijwel alle gevallen is het computerscherm niet goed op de houder gemonteerd, waardoor het display schuin lijkt af te lopen.

Dit is natuurlijk veel vervelend, want wanneer je naar het scherm kijkt, zie je een duidelijk hoogteverschil tussen de linker- en rechterkant. YouTuber iPhonedo had ook last van het probleem en laat het in zijn laatste video zien. Bij hem liep het scherm ongeveer 1 millimeter schuin af.

Het is onduidelijk hoe wijdverspreid de problemen zijn. Apple heeft nog niet op de situatie gereageerd. We weten daarom niet zeker hoe de problemen veroorzaakt worden. De meest logische oorzaak is een montagedefect. Het scherm van de iMac zit immers vast op een houder.

Zelf controleren doe je zo

Heb jij de nieuwe iMac in huis en wil je controleren of je last hebt van de problemen? Dat doe je door de afstand tussen het bureau en beide uiteinden van het scherm te meten. Wanneer hier verschil in zit, heb je mogelijk last van een scheef scherm. Zorg er uiteraard wel voor dat de computer op een waterpas-ondergrond staat.

Wanneer je last hebt van het probleem, kun je het best contact opnemen met Apple of de verkoper. Je kunt het probleem namelijk niet zelf oplossen.

Heb je een nieuwe iMac besteld die binnenkort geleverd wordt? Controleer na aankomst dan of het scherm recht is. Is dit niet zo, dan kun je de computer binnen de bedenktermijn terugsturen en een nieuwe aanvragen.

Meer over de M1 iMac

In april presenteerde Apple de nieuwe iMac. De Apple-computer heeft nu een M1-chip, die veel krachtiger en energiezuiniger is dan de Intel-processors van voorheen. Ook het design is op de schop gegaan.

De iMac uit 2021 grijpt met zijn kleurrijke ontwerp terug naar de Apple-computers van voorheen. Wij hebben de computer uitgebreid getest en in onze iMac 2021 review vertellen we je alles wat je moet weten.