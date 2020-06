‘Apple registreert onaangekondigde iMac en negen iPhone-modellen’

Apple heeft nieuwe onaangekondigde producten geregistreerd bij een Euraziatische consumentencommissie. Het bedrijf uit Cupertino registreert onder andere een nieuwe iMac en negen iPhone-modellen.

Na een gerucht dat Apple een nieuwe iMac aankondigt tijdens WWDC, wordt er nu nog meer olie op het vuur gegooid. Apple heeft namelijk een nieuwe desktop Mac met modelnummer A2330 geregistreerd in de database van de Euraziatische consumentencommissie (EEC). Het apparaat zou draaien op macOS 10.15.

Negen iPhone-modellen geregistreerd

Daarnaast zijn er een aantal nieuwe iPhone-modellen toegevoegd aan de EEC-lijst. Het gaat om negen modellen met de volgende modelnummers:

A2176

A2172

A2341

A2342

A2399

A2403

A2407

A2408

A2411

Volgens verschillende geruchten brengt Apple dit jaar vier iPhone 12-modellen uit. Apple gebruikt verschillende modelnummers voor verschillende landen en regio’s.

In het rapport van EEC staat dat deze modellen op iOS 13 draaien. Dit is al eens vaker gebeurd, omdat Apple vaak dezelfde producten meerdere keren registreert met verschillende software-specificaties. Het zou daarom goed kunnen dat Apple dezelfde modellen over een paar maanden nog eens instuurt, maar dan met iOS 14 als software-specificatie.

Aankondiging iMac mogelijk binnenkort

Het registreren van de producten kan betekenen dat een aankondiging niet ver weg is. Eerder werd de iPad Pro 2020 geregistreerd in de database. Een paar weken daarna werd de nieuwe Apple-tablet onthuld. Voor de iPhone 12-modellen moeten we wel nog even geduld hebben, want die worden waarschijnlijk pas in september of zelfs oktober onthuld.

Toch zou het goed kunnen dat een nieuwe generatie van de iMac niet lang meer op zich laat wachten. Het zou zelfs kunnen dat deze tijdens WWDC wordt onthuld op 22 juni. De nieuwe desktop krijgt mogelijk een iPad Pro ontwerp met dunnere randen en een T2-chip.