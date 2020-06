‘Nieuwe iMac en iPad Air verschijnen tweede helft 2020’

Apple gaat de komende iMac en iPad Air volgens een nieuw gerucht in de tweede helft van 2020 uitbrengen. Het bericht zorgt voor enige verwarring wat betreft de aankondiging van Apple’s komende apparaten.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iMac en iPad Air in tweede helft 2020

Volgens een recent bericht van DigiTimes is Apple van plan om in de tweede helft van 2020 een nieuwe iMac en iPad Air uit te brengen. Dit zorgt voor onduidelijkheid over het aankondigingsmoment. De tweede helft van het jaar begint namelijk iets meer dan een week na de belangrijke keynote op WWDC 2020. Tijdens deze keynote worden vaak verschillende apparaten onthuld, waardoor dit een logisch aankondigingsmoment zou zijn voor de nieuwe iMac en iPad.

Verder beweerde bekend lekker Sonny Dickson laatst nog dat Apple een gloednieuwe iMac heeft klaarstaan voor WWDC. Het ging hier om een iMac met een iPad Pro-ontwerp en erg dunne schermranden. Mogelijk is dit echter een andere Mac-variant die eerder verschijnt. Het bericht van DigiTimes heeft het in ieder geval over een 23 inch-model. Net als bij dit gerucht wordt deze vaak in één zin genoemd met de komende iPad Air.

Reguliere iPad of iPad Air?

Het bericht zorgt ook voor verwarring over welke iPad-variant ons nou echt te wachten staat. Een deel uit het bericht luidt: “Apple gaat in 2020 naar verwachting ook het formaat van de ‌iPad‌ Air vergroten tot 10,8 inch, in vergelijking tot de 10,2-inch versie die in 2019 lanceerde, vertelden de bronnen.”

De iPad Air uit 2019 heeft echter een formaat van 10,5 inch, in tegenstelling tot de reguliere iPad die wel 10,2 inch groot is. Hierdoor is het onduidelijk over het hier gaat om de iPad 2020 of de iPad Air 2020. Voorlopig blijft dit onzeker, maar als het bericht gelijk heeft, komen we er binnen enkele maanden achter.

Ben je benieuwd wat je van het aankomende software-evenement kan verwachten? Bekijk dan onze video met onze verwachtingen van WWDC 2020. Ben je meer een lezer, dan kun je hier het rijtje met onze 8 verwachtingen van WWDC checken. Verder laten we je ook weten wat het schema is en waar je de livestreams volgt.

Wil jij op de hoogte blijven van Apple’s komende aankondigingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en download de gratis iPhoned-app.

Meer artikelen over Apple