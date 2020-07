‘Nieuwe iMac krijgt Intel-processor in plaats van Apple Silicon’

De eerstvolgende iMac heeft nog ‘gewoon’ een Intel-processor onder de motorkap. Apples eigen Silicon-chip maakt dus hoogstwaarschijnlijk zijn debuut in een MacBook.

iMac met Intel-processor duikt op in testresultaten

De website Tom’s Hardware kwam een nieuwe iMac tegen in een benchmark. Fabrikanten (zoals Apple) gebruiken deze benchmarks om de power van hun producten te meten. Ze zijn daarmee vaak een goede bron van informatie, omdat onder meer de specificatielijst boven water komt.

Als de benchmark daadwerkelijk door Apple is uitgevoerd (wat niet helemaal zeker is), krijgt de nieuwe iMac een tiende generatie Intel i9-processor. De chip draagt versienummer 10910 en heeft een kloksnelheid van 3.6GHz. Deze kun je ophogen naar maximaal 4.7GHz door de ‘turbostand’ aan te zetten.

Volgens Tom’s Hardware is de processor speciaal voor Apple gemaakt, want Intel heeft momenteel geen chip met dit specifieke nummer in het assortiment. Ook de grafische kaart is op maat gemaakt. De mysterieuze iMac draait namelijk op een Radeon Pro 5300 van fabrikant AMD. Deze gpu is momenteel nog niet aangekondigd.

Afgezien van de specificaties is het interessant dat de (vermoedelijk) eerstvolgende iMac dus een Intel-processor krijgt. Tijdens WWDC 2020, het evenement dat vorige week plaatsvond, kondigde Apple namelijk aan op haar eigen processors over te stappen: Silicon. De eerste Mac met zo’n chip zou nog voor het eind van 2020 verschijnen, aldus Apple.

De iMac gaat er dus in ieder geval niet met de primeur vandoor. Mogelijk kondigt Apple dit najaar nog een MacBook met Silicon-processor aan, of staat ons een verrassing te wachten. De hierboven beschreven iMac dook afgelopen maanden overigens al meermaals op, bijvoorbeeld in de testversie van iOS 14.

Op naar Silicon

Apple werkte vijftien jaar lang samen met Intel en nam in de zomer van 2019 zelfs de gehele modemdivisie van het bedrijf over. Aan dat huwelijk komt later dit jaar dus een eind. Het is de bedoeling dat alle Macs binnen twee jaar een Silicon-processor hebben. Hierdoor kunnen onder meer apps makkelijker worden overgezet van iOS naar macOS, omdat de onderliggende techniek van de iPhone en Mac dan vrijwel identiek is.