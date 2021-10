Terug van weggeweest: de iMac G4 (maar nu met een M1-chip)

Ken je hem nog? De iMac G4 die wel wat weg heeft van een tafellamp. Een Apple-fan heeft de oude, vertrouwde iMac G4 van een moderne M1-chip voorzien. En het resultaat? In een woord geweldig!

iMac G4 met M1-chip: een prachtige combinatie

Een fanatieke Apple-fan heeft een oude iMac G4 van een M1-chip voorzien. Dit deed hij als eerbetoon voor Steve Jobs. In een tweet laat Colby Sheets (@colbysheets) het eindresultaat in een video zien. Wanneer je het filmpje bekijkt kom je er waarschijnlijk achter (net als al zijn volgers) dat de oude iMac G4 nog steeds een echte publiekstrekker is.

Inspiratie voor de iMac G4 M1

Colby vertelt dat hij veel inspiratie heeft gehaald uit een YouTube-video waarin werd verteld hoe je een iMac G4 als een extra monitor gebruikt. Hij gebruikte ook een aantal andere blogs die verder ingaan op de G4.

Colby zegt zelf over het project: “Ik heb niet veel verstand van hardware en soms was het ook echt behoorlijk lastig. Maar met flink wat doorzettingsvermogen heb ik het toch voor elkaar gekregen. Ik ben ontzettend trots op mezelf!”

Op het forum van MacRumors vertelt hij verder dat hij als kind zijnde altijd al een iMac G4 wilde hebben. Hij probeerde zijn creatie met de hardware van een Mac mini te fabriceren, maar de Intel-chips werkten niet mee. Dit kwam onder andere door de afmetingen en de warmteontwikkeling. De M1 wordt echter een stuk minder warm en toen hij daar achter kwam, wilde hij het nog een keer proberen.

De M1-chip van Apple

De M1-chip van Apple maakte eind 2020 zijn debuut met de MacBook Pro en MacBook Air. De chip, Apple Silicon genaamd, is ook in de iPad Pro 2021 en iMac 2021 te vinden.

Apple heeft alle computeronderdelen op die ene M1-chip gesoldeerd. Zo zitten onder andere de grafische processor en Neural Engine op de chip. Dat wordt ook wel ‘System on a Chip’ of SoC genoemd. Zo’n SoC vind je bijvoorbeeld ook in de iPhone 12-serie (de A14-processor) of de iPhone 13 (met de A15-chip).

Door deze SoC zijn de snelheid en grafische prestaties van Macs met een M1-chip er enorm vooruit gegaan ten opzichte van die met een Intel-chip. De chip maakt de Macs dus een stuk krachtiger, waardoor zware taken en programma’s veel vloeiender werken.

Hoe zat het ook alweer met de iMac G4?

Het is alweer even geleden dat de iMac G4 te koop was. De all-in-one werd in 2002 geïntroduceerd en werd soms liefkozend de ‘iLamp’ genoemd, vanwege zijn opvallend uiterlijk. Het apparaat had een 700 or 800 MHz PowerPC G4-processor en een GeForce 2 MX-videokaart aan boord. Er zat een 40 GB, 60 GB, 80 GB harde schijf in de machine en hij had een DVD- of CD-speler in de voet.

De iMac is zonder twijfel een van de bekendste en meest herkenbare producten van Apple. De meeste recente update is de iMac 2021, die in april 2021 werd onthuld. Het is leuk om te zien dat zelfs het oude design nog steeds leeft bij Apple-fans.

