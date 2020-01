Het design van de iMac gaat binnenkort compleet op de schop. Tenminste, als een nieuw patent de waarheid vertelt. Het document laat een futuristische iMac zien die uit één glazen plaat bestaat.



Patent laat nieuw iMac-design zien

De iMac is zonder twijfel een van de meest iconische Apple-producten. Aan het kenmerkende design is de afgelopen jaren weinig veranderd, maar daar komt misschien spoedig verandering in. Apple heeft namelijk een patent ingediend voor een compleet nieuw iMac-design. Vooral het scherm gaat op de schop.

De iMac uit het patent bestaat namelijk uit één glazen plaat. De onderkant is gekromd, maar het display blijft recht. Op de afbeeldingen lijkt het alsof de futuristische iMac op de glazen onderzijde ‘leunt’, maar schijn bedriegt. Achter de computer zit namelijk een houder. Hierdoor blijft de iMac rechtop staan.

Daarnaast functioneert deze steun als dock om bijvoorbeeld randapparatuur aan te sluiten. Op die manier zie je de accessoires niet wanneer je op de iMac aan het werken bent. Tevens laat het patent zien dat je ook MacBooks op de achterkant kunt aansluiten.

Op het eerste gezicht zijn er wat problemen met dit iMac-design. De kromgetrokken glasplaat oogt futuristisch, maar is waarschijnlijk een ramp om te vervoeren. Gelukkig lijkt Apple hieraan gedacht te hebben. Je kunt de kromming van de glasplaat namelijk aanpassen.



Stil rondom de iMac

Op iPhoned schrijven we dagelijks over nieuwe Apple-producten die eraan zouden komen, zoals de de iPhone 12, iPad Pro 2020 en de iPhone SE 2. Rondom een nieuwe iMac blijft het echter verdacht stil. Sterker nog, we horen vrijwel nooit iets over nieuwe desktopcomputers van Apple.

Het bedrijf verraste dan ook vriend en vijand door begin 2019 plotseling een nieuwe iMac te onthullen. Sindsdien hebben we enkel geruchten gehoord over een mogelijke iMac voor games. Deze zou een stuk krachtiger zijn dan eerdere modellen, zodat professionele gamers ermee aan de slag kunnen.

