De iMac heeft al jaren ongeveer hetzelfde design, maar hoe zou een compleet vernieuwde Apple-computer eruitzien? Daar geeft een nieuw concept antwoord op.

Concept laat iMac met Face ID en draadloze oplader zien

Het concept is gemaakt door Daniel Bautista. Deze ontwerper heeft het huidige design van de iMac gecombineerd met geruchten over een nieuw exemplaar. In de wandelgangen doet er een gerucht de ronde dat Apples computer in de toekomst onder meer Face ID krijgt, zodat je de Mac kunt ontgrendelen met een gezichtsscan.

De gezichtsscanner voor Face ID zit boven het scherm in de rand verwerkt. Daarover gesproken, de iMac uit het concept heeft flink dunnere schermranden gekregen. Dat is fijn, want het schermoppervlak neemt hierdoor in verhouding toe zonder dat de behuizing meegroeit.

Verder valt de voet van de monitor op. Hierin zit namelijk een draadloze oplader verwerkt, zodat je een iPhone, Magic Mouse en AirPods kunt opladen terwijl je de iMac gebruikt. Dit onderdeel van het concept lijkt compleet van Bautista afkomstig te zijn, want tot nog toe hebben we geen geruchten over een iMac met ingebouwde oplader voorbij zien komen.

‘Nieuwe iMac op komst’

De afgelopen maanden duiken steeds vaker geruchten op dat Apple binnenkort een nieuwe iMac onthult. Afgelopen juli bijvoorbeeld, toen werd gespeculeerd dat er eind die maand een nieuwe computer zou worden onthuld.

Een fout gerucht dus, maar uit de testversie van macOS Big Sur blijkt wel dat Apple bezig is met iets nieuws. In de broncode staat namelijk dat Apple refereert naar de TrueDepth-camera, de techniek die Apple gebruikt voor Face ID op de iPhone. Het lijkt daarom veilig om aan te nemen dat Apple aan een Mac met gezichtsherkenning werkt.