Concept: zo kan de eerste iMac met Apple Silicon eruitzien

Met de eerste Apple Silicon MacBooks op komst, zal ook de iMac spoedig overstappen op Apples chips. Dit indrukwekkende concept blikt alvast vooruit.

Zo kan de eerste iMac met Apple Silicon eruitzien

Volgens de meest recente geruchten werkt Apple hard aan de eerste iMac met Apple Silicon: de eigen chip van het bedrijf die de processors van Intel vervangt. In een nieuw concept van Svetapple krijgen we te zien hoe zo’n gloednieuwe iMac eruit kan zien.

Het concept is gebaseerd op het gerucht van Ming-Chi Kuo, dat eerder dit jaar stelde dat Apple aan een nieuwe iMac met een 24 inch-scherm zou werken. Het concept voegt daar een 32 inch-variant aan toe.

Dat er een iMac met Apple Silicon komt heeft Apple al bevestigd. Tijdens de onthulling van Apple Silicon eerder dit jaar zei het bedrijf dat ‘de gehele Mac-line-up over zal gaan op Apples eigen chips’.

In de conceptafbeeldingen is het nieuwe design goed te zien: de schermranden zijn veel smaller geworden en hebben afgeronde randen. Daardoor doet het onderwerp ook aan de iPad Pro denken, die een soortgelijk ontwerp heeft. Naar verwachting zal Apple ook een Face ID-camera in de behuizing verwerken. Deze past (net als bij de iPad) in de schermranden, waardoor een inkeping in het display niet nodig is.

Hoewel we morgen geen nieuwe iMac verwachten tijdens het Apple-event, staan er wel meerdere andere aankondigingen op de planning. Zo verwachten we een MacBook Air en MacBook Pro met Apple Silicon, de onthulling van de AirTags, releasedatum van macOS Big Sur en meer.

Zoals je van ons gewend bent doet iPhoned morgenavond weer live verslag van het evenement. Bereid je alvast voor met onze Apple november-event verwachtingen round-up en zorg dat je om 19:00 uur Nederlandse tijd klaar zit voor het laatste Apple-event van 2020.