‘Nieuwe iMac gevonden in gelekte broncode van iOS 14’

De nieuwe iMac lijkt er nu echt aan te komen. In de broncode van iOS is een nieuw icoon gevonden van een iMac met een iPad Pro-ontwerp.

Aanwijzing gevonden voor nieuwe iMac

De verwachting is dat Apple tijdens WWDC 2020 een nieuwe iMac onthult. Een nieuw gerucht lijkt dat nu te bevestigen. Er is namelijk in de gelekte broncode van iOS 14 een icoontje gevonden van een iMac.

De Russische Twitte-gebruiker en conceptontwerper iFinder plaatste het icoontje op Twitter. De conceptmaker gebruikte het icoon gelijk als inspiratie voor een mogelijk ontwerp van de nieuwe desktop. Daarop is een iMac te zien dat het best omschreven kan worden als een grote iPad Pro met een standaard. Het lijkt dan ook niet op het het huidige iMac-ontwerp met een dikkere rand aan de onderkant.

В коде IOS 14 было найдено схематичное изображение нового поколения iMac. И как по мне это выглядит фантастично))) (Рендер iMac мой) pic.twitter.com/wGfB273GMe — iFinder  (@iFinder_rus) June 14, 2020

iMac-onthulling mogelijk tijdens WWDC

Meerdere geruchten wijzen erop dat Apple een iMac presenteert tijdens WWDC 2020. Hoewel het evenement voornamelijk draait om grote software-updates, is het al vaker voorgekomen dat het bedrijf uit Cupertino ook een aantal nieuwe producten aankondigt.

De bekende Apple-lekker Sonny Dickinson beweerde vorige week al dat Apple een iMac met een iPad Pro ontwerp uitbrengt tijdens WWDC. Daarnaast krijgt de iMac een T2-chip, die zorgt voor extra beveiliging. Een ander gerucht stelt dat een nieuwe iMac en iPad Air verschijnen in de tweede helft van 2020. Omdat we momenteel alweer halverwege 2020 zijn, is de tweede helft niet ver weg. Het zou daarom goed kunnen dat de nieuwe iMac vlak na WWDC 2020 wordt uitgebracht.

Tijdens WWDC verwachten we nog veel meer dan een nieuwe iMac. De populairste update van de avond wordt natuurlijk iOS 14, maar ook watchOS 7 komt aan bod. Benieuwd wat er nog meer wordt onthuld tijdens het Apple-event? Lees dan onze WWDC verwachtingen van 2020.