De eerste desktop met een door Apple zelfgemaakte processor verschijnt in de eerste helft van 2021. Deze iMac wordt aangestuurd door de A14T-chip, een aangepaste versie van de processor die in de iPhone 12 zit.

‘iMac met A14T-chip verschijnt in 2021’

Dat claimt The China Times. De Chinese publicatie meent op de hoogte te zijn van Apples computerplannen voor aankomend jaar. Volgens The China Times werkt het bedrijf uit Cupertino niet alleen aan eigen processor voor de iMac, de A14T-chip, maar ook aan een zelfontwikkelde grafische processor.

Beide onderdelen worden aan de hand van 5 nanometer-structuur ontwikkeld, net als de iPhone 12-processor. Grofweg geldt hoe minder nanometers, hoe sneller de chip uiteindelijk is. De A13 Bionic, die de iPhone 11-telefoons van rekenkracht voorziet, maakt bijvoorbeeld gebruik van 7 nanometer-structuur en is daardoor minder krachtig dan de A14.

Daarover gesproken: de A14T-processor is volgens de bron een aangepaste variant van die chip. De A14-processor vormt het kloppend hart van de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini. Waarin de T-variant verschilt ten opzichte van de iPhone 12-chip laat de Chinese krant in het midden.

Wel weet de publicatie te melden dat Apple ook werkt aan een A14X-chip. Deze zou dan weer bedoeld zijn voor een nog onaangekondigde MacBook en iPad Pro. Tot slot claimt The China Times dat Apple momenteel sleutelt aan de A15-chip, de logische opvolger van de A14-processor uit de iPhone 12-serie. Inhoudelijke details blijven onduidelijk.

Eerste Silicon-MacBook in november?

Beetje bij beetje komen we steeds meer te weten over de nieuwe MacBooks en iMacs. Steeds meer bronnen, waaronder de doorgaans betrouwbare Jon Prosser, claimen bijvoorbeeld dat het eerstvolgende Apple-evenement op 17 november gaat plaatsvinden.

Deze digitale bijeenkomst zou volledig in het teken staan van de eerste MacBook Pro met ARM-processor, die door Apple zelf wordt gemaakt. Dit gerucht komt niet uit de lucht gegrepen, want eerder dit jaar liet het bedrijf al weten de banden met Intel te hebben verbroken. Dat is een behoorlijke stap voor Apple, want men werkte jaren samen met de chipfabrikant.

