iMac 2024 krijgt gebogen scherm – maar anders dan je denkt

Apple werkt aan een nieuwe iMac, met een compleet vernieuwd design. De iMac krijgt namelijk een gebogen scherm, maar net iets anders dan je denkt. Zo ziet dat eruit!

Apple dient patent in voor gebogen scherm

Apple heeft een nieuw patent ingediend, waarop het vernieuwde ontwerp voor de iMac is te zien. De iMac krijgt een volledig nieuw design, met een gebogen display. Het nieuwe scherm wordt aan de onderkant gebogen, waardoor het toetsenbord en de iMac aan elkaar vastzitten. Dit gebogen ontwerp is opvallend, omdat de meeste curved displays die we op dit moment veel zien juist in de breedte buigen.

Het gebogen scherm van de iMac heeft mogelijk een digitaal toetsenbord. Een andere optie is een ingebouwd glazen toetsenbord, waar Apple eerder al een patent voor heeft aangevraagd. Je hebt bij de nieuwe iMac dus geen los toetsenbord meer, al lijkt het er wel op dat het toetsenbord van de MacBook nog ondersteund wordt door de iMac. Maar dit is niet de enige functie van de gebogen glazen onderzijde.

iMac is straks opvouwbaar

In het patent is namelijk ook te zien dat het gebogen scherm aangepast kan worden. Dat betekent dus dat het nieuwe scherm opvouwbaar én verstelbaar is. Zo kun je het scherm van de iMac zo buigen, dat de computer op de juiste hoogte staat. Ga je op reis? Dan is het ook mogelijk om de glazen onderkant dicht te klappen, zodat de iMac makkelijker op te bergen is zonder het gebogen scherm.

Opvallend in het ontwerp is het gat tussen het scherm en de gebogen onderzijde van de iMac. Dit gat is vermoedelijk bedoeld om meer stevigheid te creëren in het ontwerp. Het is goed mogelijk dat daar ook de aansluitpunten van de computer worden geplaatst, zoals de HDMI-poort en de usb-c-aansluitingen. Hierdoor ziet de iMac er binnenkort waarschijnlijk dus heel anders uit dan we tot nu toe gewend zijn.

Patent al in 2022 goedgekeurd

Het was al langer duidelijk dat Apple werkt aan een device met een gebogen scherm, maar dit is voor het eerst dat er een patent voor de iMac opduikt. Apple heeft dit patent al in 2019 ingediend, maar de aanvraag werd pas afgelopen jaar goedgekeurd in Europa. Dat betekent dus dat Apple al lang bezig is met het nieuwe ontwerp van de iMac.

Apple brengt de nieuwe generaties van de iMac onregelmatig uit, waardoor het moeilijk is om te zeggen wanneer de uitvoering met het gebogen scherm verschijnt. De negende generatie van de iMac verscheen in 2021, waardoor we waarschijnlijk nog wel een jaar moeten wachten op de volgende uitvoering. Misschien zien we in 2024 dan een nieuwe versie van de iMac, met een gebogen én vouwbaar display.

