Nieuw: iMac 2023 is sneller dan ooit (maar wat is er nog meer beter?)

Apple heeft de iMac 2023 officieel aangekondigd met een gloednieuwe chip. Maar wat is er nog meer beter aan deze nieuwe versie van de iMac?

iMac 2023: snel, sneller, snelst

Het zat er natuurlijk al een tijd aan te komen, want de vorige iMac gaat alweer een paar jaar mee. De iMac is zonder twijfel een van de bekendste en meest herkenbare producten van Apple. De alles-in-een-computer werd in 1998 geïntroduceerd en wordt sindsdien regelmatig vernieuwd.

De meest recente versie van de iMac, werd in april 2021 uitgebracht. De iMac 2021 stapte toen over naar de M1-chip. Apple heeft de iMac nu weer een flinke snelheids-upgrade gegeven. In de iMac 2023 zit nu een gloednieuwe M3-chip.

Dit maakt hem volgens Apple twee keer sneller dan de vorige iMac. Als je nog een iMac hebt met een Intel-chip, dan is hij zelfs 2,5 keer sneller dan het 27-inch model (en zelfs 4,5 keer sneller dan het 21,5-inch model).

Meer werkgeheugen en grafische features

Daarnaast heeft deze iMac 2023 ondersteuning tot maximaal 24 GB werkgeheugen. En de nieuwe M3-chip brengt speciale grafische features naar de iMac, zoals raytracing (voor extra realistische licht- en schaduweffecten in games). De nieuwe iMac 2023 heeft verder wifi 6E en bluetooth 5.3.

Usb-c en Thunderbolt

Deze iMac heeft ook tot vier USB-C-poorten, waaronder twee Thunderbolt-poorten, ondersteuning voor Gigabit Ethernet op bepaalde modellen én de optie om een display tot 6K aan te sluiten.

Display, camera en audio

Verder heeft de iMac 2023 een een 24-inch 4,5K Retina-display met 11,3 miljoen pixels met een helderheid van 500 nits. Er zit een 1080p FaceTime-camera op en de zes speakers hebben ondersteuning voor ruimtelijke audio. Daarnaast wordt de iMac geleverd met een toetsenbord, muis en trackpad in bijpassende kleuren.

iMac 2023 kleuren

Jammer genoeg zijn er geen nieuwe kleuren aangekondigd voor de iMac 2023. Daarom is hij er nog steeds in dezelfde versies als de vorige iMac. Dat betekent dat hij weer beschikbaar is zeven kleuren: groen, geel, oranje, roze, paars, blauw en zilver.

iMac 2023 prijzen

De nieuwe 24-inch iMac is nu al te bestellen. Vanaf dinsdag 7 november krijg je hem dan binnen. De versie met een 8-core GPU M3-chip is te koop vanaf 1619 euro. Deze versie is verkrijgbaar in groen, roze, blauw en zilver. Hij is voorzien van een 8-core CPU, 8 GB werkgeheugen, een SSD van 256 GB, twee Thunderbolt-poorten, Magic Keyboard en Magic Mouse.

De iMac met een 10-core GPU is verkrijgbaar vanaf 1849 euro in de kleuren groen, geel, oranje, roze, paars, blauw en zilver. Deze versie is voorzien van een 8-core CPU, 8 GB werkgeheugen, een SSD van 256 GB, twee Thunderbolt-poorten, twee extra USB 3-poorten, een Magic Keyboard met Touch ID, een Magic Mouse en Gigabit Ethernet.

iMac 2023 vs iMac 2021

Al met al maakt dit de iMac 2023 vooral een stuk sneller dan de iMac 2021. Maar verder zijn er weinig veranderingen. Toch is de snelheidswinst enorm en kun je met deze iMac jaren vooruit.

Vooral als je nog een oudere Intel-iMac hebt of je wanneer je veel veel grafische (en zware) programma’s gebruikt, is deze nieuwe iMac toch echt de upgrade waard. Als je daarnaast soms wilt gamen op een Mac, geeft de M3-chip je de beste performance.

