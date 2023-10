‘Nieuwe iMac op komst’ (met een paar flinke verbeteringen)

Volgens geruchten komt er in 2023 een nieuwe 24 inch iMac met een paar flinke verbeteringen. Dit gaat er veranderen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe iMac in 2023 op komst

De huidige iMac (24 inch) verscheen al in mei 2021. Deze iMac heeft vrolijke kleurtjes en de beschikking over een M1-chip. De volgende generatie van de iMac krijgt volgens geruchten echter een flinke upgrade onder de motorkap. Waarschijnlijk gaat die iMac een M2- of een M2 Pro-chip krijgen.

Geen M3, maar M2 (Pro)

Mark Gurman heeft al meerdere keren gezegd dat de volgende iMac van 24 inch een M3-chip gaat krijgen. Het is niet bekend of deze informatie nu nog correct is. Het is mogelijk dat Apple inmiddels van gedachten is veranderd en de iMac 2023 geen M3- maar een M2-chip geeft. Op dit moment zijn er naast het Japanese Mac Otakara geen andere geruchtensites die zeggen dat er een M2- of M2 Pro-chip in de iMac komt.

Volgens de website hebben sommige 24 inch iMacs inmiddels een levertijd van een maand in Apple’s online winkel. Al moeten we hier wel een kanttekening bij zetten. De langere levertijd is al langer een probleem. En dat hoeft dus niet per se te betekenen dat er een nieuwe versie van de iMac aan zit te komen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Geen keynote voor Macs dit jaar

Vorige maand zei Ming-Chi Kuo overigens dat het onwaarschijnlijk is dat Apple dit jaar nieuwe MacBooks met een M3-chip gaat uitbrengen. Maar een nieuwe iMac 2023 zou nog wel mogelijk zijn. Naar verwachting houdt Apple geen keynote in oktober, en de nieuwe iMac zou dan via persberichten bekend worden gemaakt.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!