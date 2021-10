’27 inch-iMac verschijnt begin 2022 en verandert spectaculair’

Dit jaar lanceerde Apple een nieuw ontworpen iMac met 24-inch display, maar een opvolger van de 27 inch-iMac is er nog niet. Die verschijnt begin volgend jaar, meldt een betrouwbare analist. En er is meer nieuws over de iMac 2022.

Lees verder na de advertentie.

27 inch-iMac: release in 2022

Volgens display-analist Ross Young is Apple van plan om begin 2022 een nieuwe 27 inch-iMac te introduceren. Die zou hetzelfde geavanceerde scherm hebben als Apple de MacBook Pro-modellen onlangs heeft gegeven. Hierbij is het scherm voorzien van mini-led-technologie en ProMotion-ondersteuning.

Mini-led kun je zien als een soort oled, met hoge contrastwaarden en diepe zwarttinten. ProMotion zorgt dat het scherm tot twee keer sneller ververst: tot 120Hz. Hierbij is de ververssnelheid adaptief en schommelt de snelheid van het verversen tussen de 24 en 120Hz.

Schermformaat

Opvallend is dat Young voorspelt dat de grootste iMac opnieuw een scherm van 27 inch heeft. De kleinere iMac kreeg dit jaar een groter scherm (van 21,5 naar 24 inch), doordat Apple de randen om het scherm veel smaller maakte. Hierdoor was er ruimte voor een extra groot display, terwijl de iMac ongeveer even groot bleef.

De 24 inch-iMac versus de huidige 27 inch-iMac

Het is zeer waarschijnlijk dat de opvolger van de 27 inch-versie hetzelfde design krijgt als zijn kleinere broer, waardoor het logisch was geweest als het scherm van de grootste iMac ook een stukje groeide. Eerdere geruchten gingen uit van een 30 of 32 inch-display.

Young is echter zeer betrouwbaar: hij was bijvoorbeeld de eerste die melding maakte van een MacBook Pro 2021 met ProMotion-scherm. Grote kans dus dat dit gerucht ook klopt.

High-end iMac

De 24 inch-iMac 2021 is al vrij krachtig, maar de grotere iMac lijkt een soort Pro-versie te worden. Apple stopt er niet alleen een veel geavanceerder scherm in, maar ook een veel krachtigere chip.

We verwachten dat de 27 inch-iMac 2022 te configureren is met de nieuwe M1 Pro of M1 Max, die voor het eerst hun opwachting maken bij de MacBook Pro 2021-modellen. Volgens Apple zijn ze zo’n 70 procent sneller dan de M1 van de 24 inch iMac 2021.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de iMac? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: